Il Teatro Stabile presenta la stagione 23/24, un grande evento per la riapertura del Goldoni

Il Teatro Stabile del Veneto presenta il cartellone 2023/2024, con una programmazione ricca di 13 titoli in abbonamento. Ad inaugurare la prima alzata di sipario sarà una serata speciale in anteprima: sabato 30 settembre, un evento per la riapertura del teatro Goldoni (al momento chiuso per lavori di manutenzione) ripercorre la storia dei 400 anni del teatro più antico della città con ospiti d’eccezione.

Il programma, dal titolo "Tutta un’altra storia", è stato presentato ieri, 12 giugno, alla Scuola grande di San Teodoro dal presidente del Tsv Giampiero Beltotto e dalla consigliera comunale Giorgia Pea. Sul palco anche il presentatore Andrea Bellacicco e Ottavia Piccolo, per un momento di intrattenimento con un estratto dallo spettacolo Cosa nostra spiegata ai bambini.

Il programma

Tra i titoli in abbonamento il primo appuntamento è con Alessandro Preziosi (02>05 nov) che porta in scena il suo lavoro più recente Aspettando Re Lear, una co-produzione TSV, il primo di sei spettacoli d’ispirazione classica che compongono il cartellone veneziano. Si prosegue con un titolo che contraddistingue la seconda linea d’indirizzo della stagione 23/24, che oltre ad attingere al repertorio teatrale dà spazio ad artisti contemporanei come Lucia Calamaro, tra le più talentuose drammaturghe sulla scena nazionale, che cura la regia dello spettacolo Tipi umani seduti al chiuso (16>19 nov): una nuova produzione del TSV dove una biblioteca di quartiere si trasforma in un luogo d’incontro, habitat di sicurezza e conforto per degli originali “tipi umani”. Sulla stessa linea si inserisce anche Boomers (30 nov>03 dic), il nuovo testo di Marco Paolini, uno spettacolo che racconta la generazione più anziana, mescolando realtà e immaginazione, e in cui ballate e canzoni si presentano come un antidoto alla frenesia del mondo moderno. Si prosegue poi con Emma Dante e il suo Tango delle capinere (14> 17 dice), mentre il nuovo anno si apre con Stefano Massini in scena con L’interpretazione dei sogni (18>21 gen 2024) una co-produzione TSV ispirata alla figura di Sigmund Freud.

Nel filone della tradizione rientrano Clitennestra (01>04 feb) attualizzata da Colm Tóibín nell’interpretazione Isabella Ragonese e anche Arlecchino muto per spavento (08>11 feb a cui si aggiungono due repliche fuori abbonamento, il 12 e il 13 feb), uno dei canovacci della commedia dell’arte più rappresentati nella Parigi del ‘700 e ora messo in scena dalla compagnia Stivalaccio Teatro. Si prosegue poi con Gogol’ e L’ispettore generale (22>25 feb) con l’interpretazione di Rocco Papaleo diretto da Leo Muscato. Non mancano i testi di autori internazionali come Martin Crimp, in cartellone con The City (07>10marzo) per la regia di Jacopo Gassmann. Il cartellone continua con Antonio e Cleopatra (14>17 mar) di Shakespeare per la regia di Valter Malosti, mentre Claudio Bisio porta sul palcoscenico un’autobiografia divertita, La mia vita raccontata male (04>07 apr). Chiudono il programma due co-produzioni firmate TSV: I parenti terribili (18>21 apr) di Jean Cocteau, con regia, scene e costumi di Pier Luigi Pizzi e I corpi di Elizabeth (09>12 mag) di Hella Hickson diretto da Elio De Capitani.

A Venezia il programma si arricchisce poi con un altro cartellone di qualità, la rassegna Asteroide Amor, progetto legato ai nuovi linguaggi performativi e realizzato in collaborazione con Fondazione di Venezia e le università Ca’ Foscari e Iuav. È nell’ambito di questa rassegna che si inserisce l’appuntamento con Big Art Group, la compagnia newyorkese che dal 26 ottobre al 10 novembre con una nuova produzione TSV porterà una riflessione su temi ambientali e legati all’innalzamento delle maree negli spazi dell’Arterminal San Basilio al porto di Venezia.

Fuoriserie

“Fuoriserie”, nuovo titolo della rassegna di eventi speciali, presenta nella stagione 23/24 titoli legati a temi di teatro civile e approfondimento culturale. Ad aprire il programma sarà una serata commemorativa dal titolo Vajonts (09 ottobre), a partire dal celebre testo di Marco Paolini, curata da Leonardo Tosini. Si prosegue poi con un nuovo ciclo di lezioni spettacolo su Shakespeare curate da Massimo Cacciari a partire dal Sogno di una notte di mezza estate (24 novembre) e dalla Tempesta (12 gennaio). Immancabile, poi, il tradizionale appuntamento natalizio con la Big Vocal Orchestra The greatest show (9>10 dicembre) e quello per la festa della liberazione con il concerto dei Vocal Skyline Free (25 aprile). Il capodanno sarà nel segno di Shakespeare con Le allegre comari di Windsor (28 dicembre > 1 gennaio) dirette da Andrea Chiodi. Una produzione TSV arricchita dalla presenza di Eva Robin’s nel ruolo di Miss Quickly. Chiudono il cartellone Apologia dell'avventura, una riflessione filosofica sull'essere umano a cura del filosofo Pietro del Soldà (17 febbraio) e Cosa nostra spiegata ai bambini con Ottavia Piccolo (2 marzo).

Campagna abbonamenti

Da martedì 13 giugno si apre il periodo di prelazione per il rinnovo degli abbonamenti, che per la prima volta potrà essere fatto non solo in biglietteria ma anche online, e terminerà il 16 settembre. I nuovi abbonamenti sui posti liberi degli altri turni, invece, saranno acquistabili a partire dal 4 luglio. L’acquisto dell’abbonamento non solo consente un risparmio di circa il 25% sui singoli biglietti, ma riconosce agli abbonati della nuova stagione la possibilità di accedere a tariffe agevolate per gli spettacoli in programma anche nei teatri di Treviso e Padova.