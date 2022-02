Dio della satira: la stand up comedy torna al Teatro a L'Avogaria

Ritorna la comicità più dissacrante al Teatro a l’Avogaria di Venezia. Sabato prossimo, 19 febbraio 2022, ore 21.00, appuntamento con la rassegna di stand up comedy. Un ciclo di spettacoli, a cura di Nicolò Falcone, con protagonista una comicità senza orpelli e censure, ritenuta dai più scomoda e dissacrante, e riservata rigorosamente ad un pubblico adulto.

In scena “Dio della satira” di Francesco Mileto, già protagonista di Stand Up Comedy e membro cast fisso di “Battute?” su Rai 2. Il giovane attore calabrese, con la sua comicità irriverente e senza tabù, cambierà letteralmente il mondo una battuta alla volta dimostrandosi artista della parola senza paura e custode unico della satira. Si parlerà soprattutto di viaggi in macchina con suo padre, cappelli, nail art e Indro Montanelli, oltre a una immancabile riflessione sulla pandemia.

La stand up comedy è un genere di commedia in cui l'artista interpreta dei monologhi in modo corrosivo dove si distruggono i luoghi comuni per infrangere le sicurezze dell'essere umano. Una comicità non per tutti con un linguaggio diretto e talvolta offensivo che va, senza preamboli, alla pancia delle persone. Una commedia dove il comico, in primis, fa ridere di sé per poi passare ad attaccare gli altri, e - nello specifico - le certezze dello spettatore.

A fare gli onori di casa ci sarà Nicolò Falcone che dopo la pandemia non ha perso la voglia di portare nella sua città comici da tutta Italia, alcuni già affermati altri no, ma con in comune la capacità di far ridere. “La rassegna all’Avogaria mi ha dato sempre enormi soddisfazioni. Su questo palco si sono esibiti comici che poi hanno sfondato come Valerio Lundini, Luca Ravenna, Michela Giraud e Edoardo Ferrario”.