Stand up comedy: al teatro a l'Avogaria uno dei maestri della comicità irriverente, Saverio Raimondo

Dopo il sold out delle scorse edizioni, ritorna al teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa) la rassegna di stand up comedy. Un ciclo di spettacoli, a cura di Nicolò Falcone, con protagonista una comicità irriverente e dissacrante, riservata ad un pubblico adulto. Sette gli appuntamenti con gli artisti protagonisti della scena nazionale.

Si parte sabato 13 novembre, ore 21.00, con uno dei maestri del genere: Saverio Raimondo. “Risate finte” è il suo nuovo spettacolo covato durante i mesi di lockdown. Somministrato su cavie umane nell'estate 2020 con ottimi risultati (95% di efficacia), nell'ultimo anno è stato aggiornato per il richiamo con nuove battute. Con ironia militante, satira feroce e stile sincopato, in un'ora di show il comico parla a ruota libera di quarantene imbarazzanti, positività asintomatiche, ansie da pandemia, fritture miste, porno online, traslochi e soldi (pochi): perché in un momento di disagio collettivo, solo un vero disagiato ha qualcosa da dire. Un monologo divertente, con rari casi di trombosi fra gli spettatori.

A fare gli onori di casa ci sarà Nicolò Falcone, che dopo la pandemia non ha perso la voglia di portare nella sua città comici da tutta Italia. «Questa rassegna mi ha dato sempre enormi soddisfazioni - dice -. Su questo palco si sono esibiti comici che poi hanno sfondato come Valerio Lundini, Luca Ravenna, Michela Giraud e Edoardo Ferrario. Sono contentissimo che venga a inaugurare la nuova rassegna Saverio Raimondo, gran professionista e vero amico».

La stand up comedy è un genere di commedia in cui l'artista interpreta dei monologhi in modo corrosivo dove si distruggono i luoghi comuni per infrangere le sicurezze dell'essere umano. Una comicità non per tutti con un linguaggio diretto e talvolta offensivo che va, senza preamboli, alla pancia delle persone. Una commedia dove il comico, in primis, fa ridere di sé per poi passare ad attaccare gli altri, e - nello specifico - le certezze dello spettatore.

