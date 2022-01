Stand up comedy, la comicità irriverente di Yoko Yamada

Il 2022 al Teatro a l’Avogaria di Venezia inizia nel segno della comicità più irriverente: appuntamento sabato 15 gennaio con la rassegna di stand up comedy, ciclo di spettacoli (a cura di Nicolò Falcone) con protagonista una comicità senza censure, scomoda e dissacrante, riservata ad un pubblico adulto.

In scena 2022 lo show di Yoko Yamada che porta sul palco, con uno stile nuovo e una narrazione esilarante, la sua battaglia per trovare un equilibrio nella sua quotidianità a Venezia, tra equivoci e contraddizioni, con un padre giapponese e una madre bresciana. Una comicità dallo stile pop ed empatico, ricca di aneddoti che toccano temi delicati in modo leggero e coinvolgente.

La stand up comedy è un genere di commedia in cui l'artista interpreta dei monologhi in modo corrosivo dove si distruggono i luoghi comuni per infrangere le sicurezze dell'essere umano. Una comicità non per tutti con un linguaggio diretto e talvolta offensivo che va, senza preamboli, alla pancia delle persone. Una commedia dove il comico, in primis, fa ridere di sé per poi passare ad attaccare gli altri, e - nello specifico - le certezze dello spettatore.

A fare gli onori di casa ci sarà Nicolò Falcone che dopo la pandemia non ha perso la voglia di portare nella sua città comici da tutta Italia, alcuni già affermati altri no, ma con in comune la capacità di far ridere. “La rassegna all’Avogaria mi ha dato sempre enormi soddisfazioni. Su questo palco si sono esibiti comici che poi hanno sfondato come Valerio Lundini, Luca Ravenna, Michela Giraud e Edoardo Ferrario”.