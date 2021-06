Ginevra di Marco in concerto in Piazzetta Malipiero

"È sempre una bella stagione", il palinsesto estivo del settore cultura del Comune di Venezia prosegue il 14 giugno in piazzetta Malipiero con la cantante Ginevra di Marco: Una serata per pochi intimi, come nei migliori “raduni” di Ginevra e Francesco. Racconti e qualche filmato inedito delle sessioni di registrazione in studio.

La lunga storia di "Stazioni Lunari" e di un incontro che ha cambiato la loro vita artistica, quello con Margherita Hack e dello spettacolo che hanno portato assieme in giro per l'Italia per quattro anni. Si passa poi all’incontro con Luis Sepulveda con cui hanno condiviso il palco e le emozioni dei suoi testi. Il 24 giugno la musica arriva con la Microband: Dopo un corteggiamento lungo quanto la sua strepitosa carriera, Microband decide infine di dedicare un intero spettacolo alla musica classica, e lo fa alla sua maniera, con irresistibili gag, magiche invenzioni, e quella vena di comica follia che tanto li ha fatti apprezzare dal pubblico dei teatri europei e dei più prestigiosi Festival internazionali.

Ingresso

Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili prenotabili sul sito www.culturavenezia.it a partire da cinque giorni prima dell’evento e fino a tre ore prima dell'inizio dello spettacolo. Ogni utente può prenotare due biglietti.

