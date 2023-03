Al Teatrino Groggia va in scena lo spettacolo "Still Alive"

Al Teatrino Groggia del Settore Cultura del Comune di Venezia, La Piccionaia, Centro di Produzione Teatrale propone nel mese di marzo Avventure a Teatro, appuntamenti pensati per gli adulti, ma anche per portare il pubblico più giovane ad andare a Teatro in autonomia.

Il secondo spettacolo in programma è Still Alive di e con Caterina Marino, giovane autrice e attrice romana che con questo lavoro ha ricevuto una segnalazione speciale al Premio Scenario 2021. L’appuntamento è per venerdì 17 marzo alle ore 20.30.

Still Alive è uno spettacolo che ricorre con delicatezza e consapevolezza al teatro come specchio e strumento per superare la fatica e il baratro dell’esistenza. Caterina Marino ha il coraggio e la simpatia di guardarsi dentro per invitarci a guardare lo spettacolo del mondo, per non rimanere sola e non lasciare fuori nessuno. Still Alive parte dal vuoto per restituire il pieno di una stretta di mano, a ricordare l’immagine chapliniana di Luci della città in cui l’unico sollievo è guardare l’orizzonte insieme.

«Non saprei dire quando è iniziato – dice Caterina Marino – semplicemente, a un certo punto non sono più riuscita a immaginare il futuro. Dove ti vedi tra cinque anni? E tra dieci? Non mi vedo, non mi immagino. Completamente incapace di proiettarmi in un salotto, in una città, in un ruolo, in dei vestiti, meno che mai in un’idea. O in una prospettiva. Questa per me è la manifestazione concreta della depressione. L’impossibilità di pensarmi in un luogo o in uno spazio. Un’entità statica, con una naturale predisposizione alla malinconia e radici ben salde nel tessuto capitalista del nostro secolo, incastrata nella generazione dei meme, del black humor, dell’ironia feroce che si fa salvifica».

Still Alive riflette tutto ciò, esplorando le varie fasi che attraversa il corpo depresso, tra il rifiuto e l’accettazione di una condizione non solo personale ma umana. Una composizione che sa di ‘still life’, una natura morta che si lascia osservare, inerme nella sua impossibilità.