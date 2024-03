La street culture a Forte Marghera tra abbigliamento, sport, musica e graffiti

Domenica 24 marzo il Forte Marghera a Mestre ospita Kickit, l'evento che celebra la di street culture toccando le principali città italiane. In programma ci sono contest, concerti e dimostrazioni di skateboard, bmx, basket 3vs3, graffiti e molto altro. Grazie alla partecipazione di collezionisti di scarpe in edizione limitata, provenienti da tutta Italia ed Europa, giovani designer, brand emergenti, artisti/graffitisti, si respirerà l'essenza del mondo street a 360 gradi.

Durante la giornata si potrà assistere a talk dedicati a moda e cultura street. Non mancherà un mercatino con articoli per collezionisti, oltre a workshop. I temi saranno quelli dell’up-cycling (trasformazione di capi di abbigliamento di seconda mano), personalizzazione di tavole da skate, sneakers e palloni da basket - con la presenza dello storico marchio di streetwear Lobster, promotore di un workshop che guiderà i partecipanti alla personalizzazione di t-shirt in collaborazione con un artista misterioso, di cui ancora non è possibile svelare il nome. E poi un’esibizione di graffiti live, promossa dalla Crew VUA (Venice Underground Artists) e sponsorizzata da Clash Colors, il primo marchio di spray per graffiti Made in Italy. Il tutto sarà accompagnato da una scaletta di dj, food truck e cocktail bar.

I ticket sono disponibili online o direttamente alla cassa al prezzo di 10 euro (ingresso gratuito per i minori di 11 anni).