Street Wine: a Jesolo va in scena il festival del vino e dei sapori della tradizione

Dal 27 al 29 maggio piazza Aurora a Jesolo diventa meta del buon bere: la città del litorale veneziano si trasforma in una grande cantina a cielo aperto con la prima edizione di “Street Wine Jesolo”, il festival dei vini e dei sapori della tradizione, con il patrocinio della Regione Veneto, il sostegno e il patrocinio del Comune di Jesolo, il supporto di Associazione Jesolana Albergatori, di Confcommercio San Donà-Jesolo e in collaborazione con Hostaria Verona e il Consorzio Asolo Prosecco.

Un percorso di degustazioni ordinato e vivace che porterà in centro i profumi e i sapori delle eccellenze enoiche del Nordest. 30 cantine, provenienti soprattutto da Veneto e Friuli-Venezia Giulia, e uno stand firmato Consorzio Asolo Prosecco per un totale di oltre 250 etichette in degustazione. Un grande evento tra sole e mare, percorsi e gusto. Un’esperienza enogastronomica e culturale completa, con il meglio delle produzioni del territorio, all’insegna del “bere consapevole” e dello “stare assieme” in un’atmosfera rilassata e conviviale.

Street Wine Jesolo: il progetto

“Street Wine Jesolo” nasce come evento legato alle famose “Strade del vino” che percorrono il Veneto colmandolo di profumi e sapori, e al suo spirito diffuso che riempie strade e piazze. Non una semplice festa del vino, ma un progetto che valorizza il Made in Italy e il Made in Veneto. I ristoratori e le attività della città di Jesolo promuoveranno in quei giorni il proprio lato gourmet dando vita a un progetto globale del gusto e della convivialità, fiori all’occhiello dell’enogastronomia veneta.

Il percorso sarà indicato in una mappa in cui verranno segnalate tutte le cantine partecipanti all’evento. Presso la cassa situata all’inizio del percorso sarà possibile acquistare il biglietto di degustazione, con il quale vengono forniti i token da usare per gli assaggi agli stand, e il bicchiere con cui degustare i vini scelti; i vini avranno vari valori di degustazione. I partecipanti potranno muoversi liberamente all’interno della manifestazione, godendo di tutte le attività organizzate. L’accesso al percorso rimarrà libero e gratuito, gli assaggi dei vini saranno a pagamento.