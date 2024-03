Al via la nuova edizione di "Su e Zo per i Ponti"

Tutto per la 44esima edizione di "Su e Zo per i Ponti", in programma il prossimo 14 aprile. Sono già 2mila gli iscritti alla passeggiata, un dato che segna l'incremento del 50% in più rispetto all’anno scorso. I gruppi, composti da 50 partecipanti, avranno tempo fino al 1° aprile per aderire all’evento; per tutti gli altri la scadenza è fissata al 7 di aprile. Ci sarà la possibilità di iscriversi anche il giorno stesso della "Su e Zo", a prezzo leggermente maggiorato. Il ricavato sarà devoluto alle missioni salesiane in Terra Santa.

Due i tracciati previsti: quello completo di 11,6 chilometri che prende il via e arriva a Piazza San Marco passando su 38 ponti e il percorso breve pensato per le scolaresche di 5,6 chilometri che attraverserà 23 ponti, dal porto di Venezia a Piazza San Marco. Qui si svolgeranno anche le premiazioni delle scuole che concorrono per il premio "Don Dino Berti". I premi saranno una somma di 300 euro per gli istituti con 100 partecipanti e 500 euro per quelli con 150 partecipanti. Anche quest'anno Esu garantirà il ristoro ai 450 volontari che faranno da supporto, mentre Actv predisporrà mezzi straordinari con prezzi dedicati per la manifestazione.

«"Su e Zo per i Ponti" è un appuntamento a cui sono particolarmente affezionata – ha detto l'assessore Paola Mar –. Ringrazio Tgs Eurogroup e la Marina Militare per l'organizzazione di una manifestazione che negli anni è diventata un appuntamento apprezzato da tanti cittadini e ha il merito di saper raccontare la nostra città. È una gioia per il Comune di Venezia vedere molti volontari all'opera per permettere ai tanti partecipanti di godere di una giornata unica, all'insegna dello stare insieme per sostenere il progetto di solidarietà che accompagna l'iniziativa».

L'edizione 2024 è dedicata interamente a Marco Polo, dalla locandina all'itinerario culturale, un riconoscimento del Comitato nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte dell'esploratore veneziano, con nuovi percorsi che quest'anno attraverseranno alcune aree verdi, da parco Savorgnan al giardino Papadopoli distribuendo i moltissimi partecipanti anche in aree spesso poco frequentate.