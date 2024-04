Undici chilometri, 39 ponti: la carica dei 7.500 "su e zo" per Venezia

È tutto pronto a Venezia per la 44ª edizione della "Su e Zo per i Ponti", che si terrà domani, domenica 14 aprile. A poche ore dalla camminata benefica, gli iscritti hanno superato quota 6.500, segnando un incremento del 30% delle partecipazioni rispetto all'anno scorso.

C'è stato un vero e proprio boom per le iscrizioni online, spiegano gli organizzatori, «grazie alla facilità del metodo di pagamento con carta di credito o bonifico e all'effetto traino della t-shirt solidale "Su e Zo edizione 2024", con l’acquisto della quale 1 euro per ogni capo venduto viene devoluto in solidarietà alle opere salesiane in Terra Santa».

Le iscrizioni alla grande manifestazione non sono ancora chiuse: in accordo con il Comune di Venezia, infatti, domani saranno messi a disposizione in loco altri 1.000 cartellini d'iscrizione, al prezzo intero di 9,50 euro. L'iscrizione potrà essere effettuata a partire dalle 8 presso le biglietterie nel piazzale della stazione ferroviaria Venezia Santa Lucia e in Piazza San Marco. Si prevede un "tutto esaurito" con 7.500 partecipanti.

I partecipanti dovranno completare un percorso di 11 chilometri, attraversando 39 ponti: si partirà da Piazza San Marco dove è fissato anche il punto d'arrivo. Sono previste diverse fasce orarie di partenze, molte delle quali completate ormai da tempo, ma ne sono state aggiunte - ricordano gli organizzatori - alle ore 10.45 e alle 11. Ci sarà anche un percorso più breve, 5 chilometri di lunghezza con 18 ponti, con partenza dal porto e traguardo a San Marco (ancora disponibili diverse fasce orarie: 9.30, 9.45, 10, 10.30).

Gli iscritti provengono principalmente da tutto il Triveneto, ma si è riscontrata un’ottima adesione da tutta Italia: in particolare dalle rvicine Lombardia ed Emilia-Romagna, a cui si aggiungono Piemonte, Umbria, Lazio e Sardegna. Ci sono gruppi in arrivo anche Slovenia, Austria, Svizzera, Francia, Belgio, Spagna e Israele.