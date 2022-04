Su e Zo per i Ponti 2022, torna la storica passeggiata solidale a Venezia

Dopo due anni di pausa, causa Covid, torna la "Su e Zo per i Ponti di Venezia", tradizionale passeggiata non competitiva di solidarietà alla scoperta della città, organizzata dall'associazione di promozione sociale Tgs Eurogroup con il patrocinio del Comune di Venezia. L'edizione 2022, la quarantaduesima della manifestazione, è in programma per domenica 15 maggio.

"Apri nuove strade" è lo slogan di questa edizione, un invito a scoprire i luoghi meno noti e affollati di Venezia. Come di consueto i partecipanti potranno scegliere tra due percorsi. Quello completo, lungo 11 chilometri, con 39 ponti, prevede partenza e arrivo in Piazza San Marco e un punto di ristoro in Via Garibaldi, a Castello. Quello breve, di 5 chilometri e 18 ponti, riservato soprattutto alle scuole dell'infanzia e primarie, partirà invece dal Porto di Venezia, dove ci sarà anche un punto di ristoro, per concludersi in Piazza San Marco. L'orario di partenza è scaglionato dalle 9.30 alle 11, ad intervalli di 15 minuti, con gruppi che potranno essere composti al massimo da 500 persone in entrambe le sedi di partenza.

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione e iscriversi: www.suezo.it.