Il meteo grazia Bibione: il festival del fitness è un successo con migliaia di partecipanti

Nonostante le previsioni e le nubi costanti e incombenti, il meteo grazie Bibione nel weekend dedicato all'evento all'aperto più grande d'Europa per amanti del fitness e addetti ai lavori. La kermesse è diventata quest'anno maggiorenne, e continua a mantenersi giovane grazie alle decine di proposte per mantenersi attivi e in forma, alle centinaia di lezioni e sessioni di allenamento, alle migliaia di persone che hanno animato l'arenile bibionese.

Quindici mega palchi e tanto fitness

Fino a domenica sui 15 maxi palchi allestiti appositamente per l'evento continueranno ad alternarsi alcuni tra i presenter e trainer più conosciuti d'Italia e nel mondo, con esibizioni coinvolgenti di durata media tra i 40 e i 50 minuti. Lo start ufficiale della manifestazione, venerdì pomeriggio, sul palco numero uno con "Revolution Samba Fit" e il team di Eduardo Da Silva: nove ballerini che hanno letteralmente trascinato la folla sulla pedana.

Tutt’attorno, il mondo di Bibione Beach Fitness è corso al ritmo di musica: dall’hip hop e il mitico Moma Studios ai ritmi latini della Zumba fino alle acrobazie danzanti su trampolino elastico del Gio’s Jumping & Kangoo. E ancora lezioni di Combat per imparare gesti che possono proteggere, allenamenti funzionali e i percorsi di Military Fitness, con la guida degli istruttori dei militari Lagunari "Serenissima", l’unità dell'Esercito Italiano specializzata in operazioni anfibie.

«Diciotto anni fa - ha commentato Laura Cristina, direttrice artistica del Bibione Beach Fitness -, eravamo in 160, con un solo palco sotto a un tendone. Oggi i palchi sono quindici e siamo sempre all’aperto sul mare. La ricetta di questo successo è semplice e non cambia, ed è professionalità, competenza e capacità di divertirsi in modo sano. E poi ci sono i "miei" trainer, che conosco uno ad uno, sono un orgoglio perché oltre a essere responsabili di ciò che fanno, amano questo evento tanto quanto me e sanno trasferire al pubblico la gioia di stare tutti insieme facendo qualcosa di realmente bello».