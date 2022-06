Grande successo per la mostra di Banksy a Dolo

Grande successo per l'evento "L'invisibilità di Banksy", in corso di svolgimento presso Villa Nani Mocenigo a Dolo. Sono state centinaia le persone che, nella sola giornata di ieri, non si sono fatte sfuggire l'opportunità di visitare l'esposizione temporanea.

Molti sono stati i visitatori di ogni età che nel primo giorno di apertura hanno colto l'occasione per ammirare i capolavori dell'artista: nelle prime ore di apertura si sono contate in villa circa 200 presenze, e lo stesso trend si attende anche per oggi, domenica 5 giugno. Visto il successo, gli organizzatori stanno pensando a nuove, future, aperture.