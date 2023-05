Torna a Venezia il summer camp "Musei in Gioco" per i bimbi dai 7 agli 11 anni

Torna anche quest'anno, dopo il successo degli scorsi anni, il Summer Camp "Musei in Gioco" per tutti i bambini dai 7 agli 11 anni dal 12 al 30 giugno nei bellissimi spazi del Museo di Storia Naturale di Venezia e di Forte Marghera. Si tratta di un modo per far scoprire ai bambini i tesori artistici e segreti naturalistici della città con esperienze pratiche e giochi all’aperto, proposti in modo divertente, coinvolgente e spensierato, in un programma che si rinnova ogni settimana, per educare ‘al bello’ e al rispetto del bene comune.

A Venezia il Museo di Storia Naturale ‘Giancarlo Ligabue’ con il suo giardino sarà la base per una coinvolgente esperienza, arricchita da uscite settimanali nei musei di Palazzo Fortuny, Palazzo Ducale, Palazzo Mocenigo, Ca’ Pesaro, Casa Goldoni, cui si aggiungono quest’anno anche gli spazi della Casa di The Human Safety Net all’ultimo piano delle rinnovate Procuratie Vecchie e del Museo d’Arte Orientale di Venezia, in collaborazione con il MIC – Direzione Regionale Musei Veneto, dove si svolgeranno attività ad hoc, in esclusiva per i partecipanti.

Il Forte Marghera funge, invece, da ‘luogo ideale’ per attività dalla spiccata connotazione naturalistica. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Forte Marghera e agli esperti del Museo di Storia Naturale, qui avranno luogo attività ‘pratiche’ alla scoperta della grande varietà di piante e animali presenti nell’area, con esplorazioni, osservazioni ed esperienze naturalistiche.

Anche quest’anno i bimbi potranno cimentarsi con attività e laboratori di ceramica ispirati ai temi della natura, grazie alla rinnovata collaborazione con l’Associazione Pandora.

Il programma del Summer Camp

Il team di educatori Muve Education accoglierà i ragazzi dal lunedì al venerdì tra le 8.00 e le 8.45 del mattino, con ‘riconsegna’ alle 15.45-16.00; chi lo desidera potrà usufruire, su richiesta e con un piccolo sovrapprezzo, dell’estensionedell’orario di uscita di 1 ora, fino alle 17 (minimo 5 bambini): per ogni attività ai ragazzi resteranno materiali e gadget, diario ‘visivo’ e concreto del camp. Di seguito lo svolgimento di una giornata-tipo:

Mattino: prima fase di team building (h 8.45-9.45 ca.) ? attività specifica con percorsi o laboratori sempre diversi (h 10.00-12.00) pranzo al sacco (h 12.30-14.00)

Pomeriggio: giochi e attività di espressività corporea all’aperto (h 14.00-15.40), per far esprimere ai ragazzi idee ed emozioni derivate dall’esperienza mattutina, con particolare attenzione alle relazioni e al divertimento, uscita e riconsegna (h 15.45-16.00).

Come iscriversi

Per iscriversi andare sul sito www.visitmuve.it e compilare il form online.

Il summer camp si attiverà con un minimo di 15 iscritti e fino a esaurimento posti.

?Il Summer Camp ritornerà anche a fine estate, dal 28 agosto all’8 settembre, nella sola sede veneziana di Ca’ Rezzonico.

Quanto costa il Summer Camp

110 euro a partecipante alla settimana (orario 8.00-16.00)

100 euro riduzione speciale in caso di iscrizione di due o più figli e/o di partecipazione a due o più settimane (la tariffa non è cumulabile)

La quota comprende: ingresso e attività nelle sedi indicate, materiali didattici, gadget, copertura assicurativa

La quota non comprende: merende e pranzo “al sacco”, che devono essere forniti dalle famiglie.

È possibile beneficiare dell’estensione di 1 ora dell’orario di uscita pomeridiano (minimo 4 iscritti, alle ore 17, anziché alle 16), al costo di 20 euro.