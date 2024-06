Al Summer Mira Sound arrivano Alessandro D’Alessandro e Roy Paci

Ancora due appuntamenti per Summer Mira Sound, la nuova rassegna musicale promossa dal Comune di Mira con la direzione artistica e l’organizzazione di Veneto Jazz, che in questi giorni sta animando la Riviera del Brenta con un programma di jazz, musica latina e musica d’autore.



Venerdì 28 giugno, alle 21.00, il Teatro Villa dei Leoni ospiterà Alessandro D'Alessandro, tra le più rilevanti espressioni della nuova leva musicale italiana, e il popolare trombettista e cantante Roy Paci. Un duo eccentrico e ricco di sorprese, fra canzone d’autore e un utilizzo molto personale dell’elettronica, dell’effettistica e dei loops in tempo reale, in un gioco continuo di improvvisazione e scambi sonori.

L’esplorazione della canzone d'autore segna l’esordio come solista di Alessandro D'Alessandro, con la trasposizione di alcuni classici nel linguaggio di un organetto. Il progetto si è trasformato nel disco Canzoni – per organetto preparato & elettronica (Squilibri) uscito nel 2021. L’album vede la partecipazione di molti ospiti tra cui Elio, Sergio Cammariere, Musica Nuda, David Riondino, Neri Marcorè, Sonia Bergamasco, Joan Manuel Serrat, Peppe Voltarelli, Daniele Sepe, Roberto Angelini, e altri ancora. Il disco ha vinto il Premio Loano per il miglior album 2021 nella world music italiana.

Roy Paci, cantante, trombettista, compositore e produttore discografico, è il fondatore della label Etnagigante e ha collaborato con artisti di fama internazionale in oltre 500 album durante i suoi 40 anni di carriera. Ha creato colonne sonore premiate per cinema, tv e teatro, e con la sua band Aretuska ha infiammato palcoscenici europei e latinoamericani con un suono ibrido che unisce radici mediterranee a ritmi latini, ska, reggae, R&B e jazz. Tra i suoi progetti ci sono Banda Ionica, Orchestra del Fuoco, Corleone, NE:SO e il suo spettacolo teatrale Carapace.



Infine, sabato 29 giugno, alle ore 21, in Piazzetta di Mira Porte, concerto sotto le stelle e ad ingresso libero di MA-REA, il quintetto guidato da Massimo Tagliata (fisarmonica e tastiere) e Andrea Dessì (chitarre acustica elettrica), incentrato sulle calde sonorità del tango-jazz, del flamenco, del jazz latino, così ricche di intensità espressiva.