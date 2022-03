"Surrealismo e magia", la mostra alla Collezione Peggy Guggenheim

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 09/04/2022 al 26/09/2022 Orario non disponibile

Nata dalla collaborazione tra la Collezione Peggy Guggenheim e il Museum Barberini, Surrealismo e magia. La modernità incantata è la prima mostra internazionale ad affrontare l’interesse dei surrealisti per la magia, l’esoterismo, la mitologia e l’occulto.

Con una sessantina di opere, nella sede veneziana, provenienti da oltre 40 grandi istituzioni internazionali e collezioni private, l’esposizione offre un’ampia ed esaustiva panoramica del Surrealismo nel suo complesso, e prende in esame gli innumerevoli modi in cui la magia e l’occulto ne hanno caratterizzato lo sviluppo, dalla Pittura metafisica di Giorgio de Chirico all’iconico dipinto di Max Ernst La vestizione della sposa, del 1940, per arrivare all’immaginario occulto delle ultime opere di Leonora Carrington e Remedios Varo.

In generale gli artisti che aderiscono al movimento alimentano la nozione dell’artista come alchimista, mago o visionario, guardando alla magia come a una forma di discorso poetico e filosofico, legato a processi di emancipazione personale.