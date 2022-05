I fenomeni del Taekwondo "acrobatico" si esibiscono a Venezia

La città di Venezia si conferma catalizzatrice dei più prestigiosi eventi a livello mondiale anche in campo sportivo. Domenica 22 maggio, dalle ore 17.30 in fondamenta delle Zattere, nell’area della piattaforma adriatica, si terrà il Demo Team World Tour Taekwondo, l’esibizione dei migliori atleti e rappresentanti a livello mondiale di questa disciplina. La Federazione italiana Taekwondo ha scelto infatti Venezia come tappa di prestigio per il tour del demo team, nell’area della piattaforma “Adriatica” il world team si esibirà in uno spettacolo acrobatico capace di tenere col fiato sospeso quanti vorranno assistere all’esibizione.

Venezia ancora una volta quindi palcoscenico ideale e riconosciuto a livello mondiale come città portavoce e simbolo di questi valori. Nell’area verrà montato un tatami di 12 metri per garantire il massimo della spettacolarità alla manifestazione che sarà comodamente visibile dalla riva. La Demo Team della fondazione umanitaria di Taekwondo è la squadra acrobatica più importante al mondo, si è esibita alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016 e ha aperto, in Vaticano, la conferenza mondiale su Fede e Sport voluta da Papa Francesco alla presenza del segretario generale Ban Ki Moon e del Presidente del CIO Thomas Bach; inoltre, ha preso parte anche alla storica dimostrazione che si è tenuta a Pyongyang, in Corea del Nord, insieme agli atleti nordcoreani.

Grande soddisfazione per lo svolgimento di questa prestigiosa manifestazione viene espressa da parte dell’amministrazione comunale, come sottolineato dal vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello, che sottolinea come, questo tipo di eventi, siano «importanti per la diffusione di sani principi sportivi, valori come il rispetto, conoscenza di culture diverse e di grande tradizione, foriere di messaggi positivi di pace e fratellanza fra popoli come nel caso del world Demo team Taekwondo».