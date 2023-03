All'Anda Venice Hostel il live dei veneziani Tan-Duo

Ogni giovedì, a partire dalle 21.30, concerti e musica live ad Anda Venice Hostel: dal rock al pop con artisti italiani e internazionali tra cocktail, buon cibo e tanto divertimento.

Giovedì 9 marzo prosegue la rassegna Anda Beat – ospitata da Alai life Bar (il bar di Anda Venice Hostel) – i Tan-Duo, un variegato duo – appunto –, ma a volte trio, di Venezia.

I Tan-Duo

Il progetto Tan-Duo nasce nel ottobre 2014 dalla collaborazione tra il chitarrista Mattia Balboni e la cantante Ilaria Riccio: il nome giocoso suggerisce quanto il gruppo spazi volutamente, durante le esibizioni live, tra vari generi musicali, reinterpretando nella propria chiave i brani di un repertorio melodico che va dal jazz al funky, passando per il soul, lo swing e il reggae, fino al blues e al rock and roll. Collabora col duo, per l'occasione, al cajon l'energico batterista Luca Castelli.