Tananai in concerto a Caorle

Sull’onda del successo del tour attualmente in corso che ha registrato il sold out in tutte le date, prodotto da Friends and Partners, Tananai annuncia che suonerà live nei principali festival musicali italiani nel corso della stagione estiva. L'artista, già protagonista al Festival di Sanremo 2022, farà tappa sabato 9 luglio al SuoniCaorle, in programma al Parco del Pescatore.

Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, nasce a Milano l’8 maggio 1995. Appassionato di musica elettronica fin da adolescente, si dedica alla produzione musicale e nel 2017 pubblica il suo primo album “To Discover And Forget” con lo pseudonimo Not For Us. Terminato il progetto, Alberto sente la necessità di esplorare altri generi musicali e inizia a scrivere e cantare brani in italiano, per i quali continua a occuparsi anche della produzione.

Nel 2019, con il nuovo nome d’arte Tananai, che sottolinea la sua nuova natura musicale, non più solo produttore, ma anche cantante, l’artista pubblica i singoli “Volersi Male”, “Bear Grylls”, “Ichnusa” e “Calcutta”, A gennaio 2020 esce il suo primo EP “Piccoli Boati”, contenente il singolo “Giugno”. Il 2021 inaugura una nuova fase della carriera di Tananai. L’anno si apre con la pubblicazione del singolo “Baby Goddamn” (certificato disco di platino) per Eclectic Music Group, sotto l’etichetta Polydor/Universal Music. A quest’uscita segue l’inedito “Maleducazione”, pubblicato il 17 settembre. Alla ricerca continua di nuovi stimoli e contaminazioni anche dalla scena musicale che lo circonda, collabora nel brano “Le madri degli altri” di Fedez e nel remix di “Il Boom” di Jovanotti.

A dicembre Tananai è tra i finalisti di Sanremo Giovani con il brano “Esagerata”, grazie al quale è tra i tre vincitori dell’ottava edizione della competizione. La vittoria gli assicura un posto tra i 25 Big in gara al 72° Festival di Sanremo nel 2022, al quale Tananai partecipa con il singolo “Sesso occasionale” (certificato disco di platino). A pochissimi giorni dalla conclusione della kermesse il singolo è in Top10 tra i brani più ascoltati di Spotify Italia e anche il precedente “Baby Goddamn” scala le classifiche, raggiungendo la vetta della Top50 di Spotify Italia e la Top5 dei singoli più venduti per la classifica Fimi/gfk.