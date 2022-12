"Tartarughina": lo spettacolo per bambini in scena al Teatro Momo

Secondo e ultimo spettacolo per la rassegna “Fiabe Musicali”, il nuovo progetto per bambini dai cinque ai dieci anni sviluppato per il Teatro Momo dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Associazione Amici della Musica di Mestre.

Il 3 dicembre, alle ore 16.30, va in scena "La tartarughina, una storia d’amore e di musica per crescere", fiaba liberamente ispirata a un racconto di Roald Dhal, con Nicoletta Tiberini nella parte della signora Silvani e Giacomo Pratelli nella parte del Signor Poppy. Le musiche dell’opera sono di Lorenzo Coladonato, riscritte e arrangiate da Gabriele Bazzi Berneri. Adalberto Ferrari suonerà i clarinetti, Nadio Marenco la fisarmonica. Come fa un timido signore in pensione ad attaccar discorso con la vedova dei suoi sogni la quale, al piano di sotto, non parla che con la sua tartaruga? Per fortuna, la tartaruga Alfio non cresce abbastanza e il timido signore ha così il modo di insegnare all’amata un metodo infallibile per raddoppiare le dimensioni dell’animale. Si comincia col pronunciare il nome “tartaruga”alla rovescia, “agura trat”, e poi lo si canta... Poi c’è sotto un piccolo imbroglio, ma servirà a rendere felici due persone. L’iniziativa rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa” e vede la collaborazione dell’associazione culturale Musicamorfosi di Seveso.

Biglietti

I biglietti sono acquistabili al Teatro Toniolo tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 15 alle 19 e alla biglietteria del Teatro Momo il giorno dello spettacolo a partire da un'ora prima dell'inizio.