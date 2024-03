Al teatro Aurora “La stanza delle anime. Le donne della Divina Commedia oggi”, di Arianna Addonizio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Domenica 24 marzo va in scena a Venezia, al Cinema Teatro Aurora (ore 17.30) situato a Marghera, “La stanza delle anime. Le donne della Divina Commedia oggi” di e con Arianna Addonizio, accompagnata dalle musiche originali eseguite dal vivo da Nicola Milan, per la regia di Bruna Braidotti.

L’evento è promosso da SPI CGIL metropolitano Venezia in collaborazione con CGIL – coordinamento metropolitano lega SPI di Marghera e patrocinato dal Comune di Venezia nell’ambito di Marzo Donna, una produzione Compagnia di Arti&Mestieri in collaborazione con “La Scena delle donne”.

Lo spettacolo è un viaggio tra i personaggi femminili della Divina Commedia che arriva fino al nostro presente. In vesti contemporanee, il massimo poeta italiano Dante Alighieri e Hildegard von Bingen, monaca, scrittrice e mistica tedesca del XII secolo. I due presenteranno al pubblico Francesca Da Rimini, Pia De Tolomei, Sapia Salvani, Piccarda Donati, Cunizza da Romano, Beatrice Portinari, donne di ieri a cui Dante diede la parola e che prendono vita come donne di oggi grazie alle visioni di Radio Hildegarda, la cui conduttrice è una versione moderna di Hildegard von Bingen che, anticipando Dante, esplorò l'aldilà in modo dettagliato attraverso testi, miniature e la sua musica.

Le storie dei personaggi femminili della Divina Commedia risuonano ancora in molte donne di oggi. Storie di sfruttamento, sottomissione, femminicidio e di emancipazione. Le musiche che accompagnano, commentano e interpretano il percorso visionario incarnato dalla interprete Arianna Addonizio, intrecciano i brani delle opere e le atmosfere musicali di Hildegard von Bingen con le composizioni originali contemporanee di Nicola Milan. In questo viaggio letterario e musicale che parte dal Medioevo il salto temporale si dissolve.

L’ingresso è a offerta libera. L’eventuale ricavato sarà devoluto a favore delle attività svolte dai Centri Antiviolenza del territorio.

INFO T. 0434 40115; +39 340 0718557 info@compagniadiartiemestieri.it ; www.compagniadiartiemestieri.it