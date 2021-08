Venezia, tre serate di teatro sotto le stelle in campo San Polo

"È sempre una bella stagione" dal 29 agosto arriva in campo San Polo a Venezia. Sono tre le serate di teatro sotto le stelle organizzate dal Settore Cultura del Comune di Venezia per concludere l’estate.

Si inizia domenica 29 agosto alle 21 con l’Accademia Musicale G. Verdi di Venezia in collaborazione con Theama Teatro e CMT Musical Theatre Company che portano in scena Una bionda in carriera: è la libera interpretazione di Legally Blonde – il musical, music by L. O’Keefe and N. Benjamin che ha come principale protagonista la studentessa californiana Elle Woods.

Lunedì 30 agosto, alle ore 21, andrà in scena Giobbe Covatta con lo spettacolo Scoop (Donna Sapiens): Covatta che, con il suo linguaggio irriverente e dissacratorio, dimostrerà la superiorità della donna sull'uomo. Per convalidare tale tesi il comico spazia dalla storia alla sociologia, alla medicina: da ogni punto di vista il maschio della razza umana esce perdente e ridicolo rispetto alla donna. Un atto d'amore e rispetto per le donne, a cui viene dedicato in finale un poetico omaggio.

L’ultima serata è programmata per martedì 31 agosto, sempre alle 21, con Decamerock: il nuovo spettacolo di Massimo Cotto con musiche dal vivo di Francesco Santalucia sul palco assieme ad Ermanno Maria Giovanardi e Chiara Buratti. Oltre ad essere un piccolo omaggio a L’ultimo giorno di sole dell’amico Giorgio Faletti, è una narrazione in cui il rock è senso epico e tragico della quotidianità, non solo uno stile musicale.

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio Covid 19 con obbligo di possesso di Green Pass. Sono esonerati dall'obbligo i bambini sotto i 12 anni.

