Si apre il sipario al teatro di Camponogara: 7 spettacoli per la stagione 2021-2022

A Camponogara va in scena la stagione 2021/2022 del teatro comunale Dario Fo, che da anni ospita grandi nomi della prosa e della danza. Sette gli spettacoli che l’assessorato alla Cultura e il circuito Arteven hanno programmato da novembre a marzo. «È tempo di riaccendere il teatro», dice l’assessora alla Vania Trolese, sottolineando l'impegno nei confronti del pubblico e di tutti gli operatori, artisti, tecnici del mondo della cultura. «Mai come in questo tempo - dice - uno dei significati profondi del teatro sta proprio nelle parole di Eugenio Barba “L’abbraccio di un’energia attiva e un’energia ricettiva”. Ecco quindi la scelta di investire e rimodulare la quantità degli spettacoli, raddoppiarli per garantire la sicurezza, il rispetto delle norme, soddisfare gli abbonati e chi assaggia la proposta saltuariamente».

Il programma

Il sipario si apre mercoledì 10 e giovedì 11 novembre con Marco Paolini, che in SANI! teatro fra parentesi: le mie storie per questo tempo racconterà il presente a partire dalla memoria e da un pezzo di album portato in scena trent’anni fa.

Moni Ovadia si confronterà con il canto XXVI dell’Inferno dantesco lunedì 29 e martedì 30 novembre in Dante: il coraggio di assumere il proprio destino, una grande lezione di consapevolezza e un richiamo a quei valori che distinguono gli esseri umani dalle bestie. Il personaggio cardine è Ulisse.

Mercoledì 15 e giovedì 16 dicembre è la volta de La bisbetica domata di Teatro Bresci, che ambienterà la celebre commedia di Shakespeare negli anni ’90 e ci farà riflettere su come le dinamiche della provincia italiana, quella della fabbrica e del commerciante che tratta i sentimenti come fossero merce, non siano così antiche o polverose.

Romina Mondello salirà sul palco venerdì 14 gennaio con Jackie, testo teatrale di Elfriede Jelinek che mette al centro il personaggio controverso di Jacqueline Lee Kennedy.

Martedì 8 febbraio in scena Barzellette, dove Ascanio Celestini vestirà i panni di un vecchio ferroviere che racconta al becchino del paese le barzellette raccolte dai viaggiatori nel corso degli anni, al fine di far ridere il capostazione.

Appuntamento con la Compagnia Artemis Danza / Monica Casadei sabato 19 febbraio: ne I Bislacchi omaggio a Fellini i danzatori racconteranno l’universo del cineasta riminese accompagnati dalle celebri note di Nino Rota.

Chiudono la stagione sabato 5 marzo gli Oblivion con Oblivion Rhapsody, un gigantesco manuale delle performance più amate e imitate a partire dalle famose parodie dei classici della letteratura fino alla dissacrazione della musica, il tutto a colpi di risate.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21, per l'ingresso è obbligatorio il green pass.

Informazioni

CARNET 2021 (3 spettacoli) intero € 45 – ridotto € 36 (per under 30 e over 65)

VENDITA CARNET 3 SPETTACOLI 2021

EX ABBONATI dall’11 al 24 ottobre

NUOVI dal 25 ottobre al 7 novembre

Presso l’Ufficio Cultura del Comune di Camponogara in P.zza Mazzini 1, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

CARNET 2022 (4 spettacoli) intero € 60 – ridotto € 48 (per under 30 e over 65)

VENDITA CARNET 4 SPETTACOLI 2022 Per informazioni consultare il sito www.myarteven.it

BIGLIETTI intero € 20 - ridotto € 18 (per under 30 e over 65)

PREVENDITA E VENDITA BIGLIETTI 2021

Online dal 9 novembre su myarteven.it e vivaticket.com e relativi punti vendita.

Prevendita dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l’Ufficio Cultura del Comune di Camponogara in P.zza Mazzini 1.

Vendita il giorno stesso dello spettacolo presso il botteghino del Teatro Comunale Dario Fo dalle ore 20.00.

Per l’acquisto è possibile utilizzare i voucher Vivaticket di Arteven.

Il programma potrebbe subire variazioni.

Per ulteriori informazioni: ufficio cultura del Comune di Camponogara, piazza Mazzini 1 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì - tel. 041 5139923. www.comune.camponogara.ve.it - www.myarteven.it - www.cultura.cittametropolitana.ve.it