Torna il teatro di cittadinanza: performance pubblica "02 Apollo e Dafne" a Villa Hériot

Il teatro di cittadinanza prosegue il suo percorso itinerante negli spazi verdi di Venezia: i cittadini-performer, diretti dal regista Mattia Berto, si esibiranno il 27 febbraio 2022 nel giardino di Villa Hériot, sull’isola della Giudecca, con un nuovo mito tratto dalle Metamorfosi di Ovidio: 02 Apollo e Dafne – Il destino è nelle tue mani. Dalle 10:30 fino alle 17, con una replica ogni 10 minuti, uno spettatore per volta potrà partecipare attivamente alla performance interagendo con gli attori, diventando l’artefice del destino dei personaggi della storia. Ingresso libero su prenotazione a laboratori.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it

Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione di UIA - Università Internazionale dell’Arte che ha messo a disposizione il giardino di Villa Hériot, dove ha sede.

La performance

L’amore imperfetto di Apollo per Dafne è destinato al fallimento. Trafitta dalla turpe freccia di piombo di Cupido, la ninfa preferisce trasformarsi in un albero di alloro piuttosto che cedere al dio, che la desidera ardentemente. Tra moti di resistenza e violenza, tra ossessione e rifiuto, tra azioni di odio e amore che coinvolgono i corpi e la natura, ci siamo chiesti cosa sarebbe successo se Cupido avesse confuso le sue frecce. Come sarebbe cambiata la storia? Che relazione avrebbero avuto i due? Come sarebbero mutati i luoghi dei loro incontri/scontri?

Durante la performance, della durata di pochi minuti, lo spettatore solitario sarà protagonista e disegnerà un nuovo corso degli eventi, cambiando il destino degli déi.