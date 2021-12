Il laboratorio di teatro di cittadinanza in scena nel giardino di Palazzo Nani Bernardo

Sarà il giardino di Palazzo Nani Bernardo, uno dei tanti luoghi verdi nascosti tra le calli di Venezia, la location in cui si terrà la prima restituzione pubblica di Mutaforma nelle Mani di Ovidio, il laboratorio di teatro di cittadinanza tenuto dal regista Mattia Berto. Il 19 dicembre 2021 Berto, assieme a più di quaranta performer-cittadini veneziani, metterà in scena 01 Narciso-Catturare l’amore.

Il primo mito che verrà rappresentato è uno dei più famosi e conosciuti scritti da Ovidio, quello di Eco e Narciso. Il giovane protagonista della storia ovidiana si innamorò perdutamente del suo volto, ma una mattina, per vederlo meglio, si sporse di più sulle acque del fiume finché perse l'equilibrio cadendo e affogando. Il suo corpo fu trasformato in un fiore di colore giallo dall'intenso profumo, che prese il nome di Narciso.

Il progetto di Berto comincia da qui, da una riflessione sul mito accostato alla città di Venezia e si riverbera in una riflessione sul suo futuro di città sostenibile. La natura che si trasforma a causa degli sconvolgimenti climatici sarà il palcoscenico di una performance esperienziale in cui gli spettatori saranno protagonisti della storia, lasciati liberi di muoversi tra il verde del giardino di Palazzo Nani Bernardo, così da poter creare il loro percorso narrativo in una scena già abitata da quaranta attori-cittadini.

Il giardino di Palazzo Nani Bernardo è uno dei tanti luoghi verdi nascosti dietro ai muri delle calli veneziane che hanno subito danni e profondi mutamenti durante l’acqua granda del novembre 2019. Il giardino, oggi, è tornato al suo splendore grazie all’intervento di cura ad opera di Wigwam Club Giardini Storici Venezia.