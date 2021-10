Acqua alta 2021-2022, la stagione di teatro e danza a Chioggia

Il teatro e la danza tornano a Chioggia con la rassegna Acqua Alta 2021-2022, organizzata dal Comune con il Circuito Arteven da novembre a marzo. Al teatro Don Bosco e all’auditorium San Nicolò sono attesi i grandi interpreti del panorama nazionale, finalmente con la capienza delle sale riportata al 100%.

Il primo appuntamento è Partenza in salita, giovedì 18 novembre alle 21 al teatro Don Bosco. Sul palco per la prima volta Corrado Tedeschi con sua figlia Camilla in uno spettacolo frizzante e commovente che parla di crisi adolescenziali, scoperte allarmanti, bugie colossali, ma anche complicità, risate e tenerezze. Sempre al Don Bosco, alle 21 del 17 dicembre, saranno in scena Maria Amelia Monti e Marina Massironi ne Il marito invisibile, commedia esilarante sulla scomparsa della nostra vita di relazione. Lorella annuncia all’amica Fiamma che si è sposata, ma… con un uomo invisibile.

Nel 2022 riprende al Don Bosco il calendario degli appuntamenti teatrali, sempre con inizio alle ore 21. La compagnia Teatro Bresci, giovedì 20 gennaio, presenta la celebre opera shakespeariana La bisbetica domata in una rivisitazione in chiave anni ’90. È poi la volta di Pigiama per sei, giovedì 27 gennaio, che porta a Chioggia una formazione d’eccezione: Laura Curino, Antonio Cornacchione, Max Pisu e Rita Pelusio in una storia che vede ogni personaggio costretto a interpretare un ruolo diverso a seconda di quali siano le persone presenti nella stanza, in un crescendo di equivoci e risate.

Giovedì 10 febbraio è il turno del circo contemporaneo con Let's twist again! dei Black Blues Brothers. Il nuovo show dei cinque acrobati del Kenya emoziona il pubblico grazie all’energia travolgente e a numeri mozzafiato, accompagnati da hit memorabili e brani dei più grandi interpreti USA quali Elvis Presley, Aretha Franklin, Chubby Checker, Glenn Miller e Keith Emerson. Paolo Conticini sarà in scena giovedì 24 febbraio ne La prima volta, in cui racconta le sue esperienze di uomo e attore: la famiglia, gli studi, i suoi primi lavori, l’incontro con Christian De Sica e l’inizio di un percorso artistico in continua evoluzione. L’ultimo appuntamento con la prosa è giovedì 3 marzo: in scena La sagra famiglia di Paolo Cevoli. Il comico di Riccione condivide la sua storia personale di padre e di figlio paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici. Edipo, Ulisse, Achille Enea e compagnia bella, fino ad arrivare ai personaggi biblici.

L’auditorium San Nicolò ospita poi un evento speciale e due appuntamenti di danza, sempre con inizio alle ore 21.00. L’11 dicembre - fuori abbonamento - arriva a Chioggia il Balletto di Roma che con la compagnia Teatro Gioco Vita mette in scena Il piccolo re dei fiori, una storia romantica e fiabesca che parla di sogni, avventure e desideri. Un evento speciale da gustare con i figli e i nipotini. Sabato 5 febbraio protagonista la RBR Dance Company Illusionistheatre che calca il palcoscenico con Boomerang gli Illusionisti della danza, un viaggio onirico che inizia con la comparsa della vita sulla Terra, la nascita dell'uomo e che si sviluppa poi in tre ambienti diversi tra loro collegati dalla presenza del genere umano, con lo stile sorprendente che caratterizza gli spettacoli della compagnia. Sabato 12 marzo Spellbound Contemporary Ballet conclude la stagione con Vivaldiana: uno spettacolo che rielabora l’universo di Vivaldi integrandolo con alcune caratteristiche della sua personalità di ribelle fuori dagli schemi.

Biglietti e info