Torna il teatro di cittadinanza di Mattia Berto: protagonista il personaggio shakespeariano Shylock

Una passione che non conosce età, che abbatte le barriere e apre al gioco, alla scoperta, alla sperimentazione: torna il teatro di cittadinanza. Dopo il successo degli anni scorsi prende il via, al Teatro Goldoni di Venezia, la nuova edizione del laboratorio ideato dal regista veneziano Mattia Berto per il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale. Fil rouge della stagione 2023 sarà il personaggio shakespeariano lagunare per eccellenza: Shylock.



Il nuovo progetto teatrale Shylock. Venezia oltre il denaro, per cittadini di età compresa tra i 20 e i 70 anni, prevede l’attivazione di due laboratori. Venti gli appuntamenti che si terranno, da ottobre ad aprile, il mercoledì sera dalle 19 alle 20.30, ai quali si aggiungeranno due performance in città e uno spettacolo finale al Teatro Goldoni. Un lavoro di sei mesi che permetterà ai partecipanti di indagare su se stessi e su ciò che li circonda, a partire dalla città che abitano.



Più di altri capoluoghi del mondo, Venezia vive del rapporto con il denaro, perché è una città di mercanti e le ricchezze che l’hanno fatta crescere sono tesori commerciali, nati da scambi di gioielli, spezie e profumi. A Venezia, infatti, sono nate le assicurazioni per consentire le grandi spedizioni navali in Oriente. Tutto questo ha permesso alla città di diventare un motore di scambi culturali, un luogo dove le lingue si mescolano e dove, ancora oggi, si intrecciano storie e commerci. Per questo il nuovo progetto del teatro di cittadinanza ha scelto Il mercante di Venezia di William Shakespeare per muovere le sue mosse. Fonte d’ispirazione sarà la figura di Shylock, il mercante che permetterà ai partecipanti di riflettere sul rapporto della città di Laguna con il dio denaro e il potere. Indagando la relazione che ognuno ha con i soldi, si affronteranno passato e presente, attraverso le parole senza tempo del Bardo.

Le iscrizioni sono aperte, per aderire al progetto e prendere parte ai laboratori basta inviare una mail all’indirizzo education@teatrostabileveneto.it. L’iniziativa ha un costo di 230 euro che comprende i 20 incontri e le due performance cittadine.