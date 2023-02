A Venezia si continua a giocare in campo con il Teatro di Cittadinanza

Dopo la partita a nascondino in Campo San Cassian i cittadini performer del laboratorio di Teatro di Cittadinanza condotto da Mattia Berto continuano a Giocare in campo. L’appuntamento è per domenica 12 febbraio (ore 11.30) in campo San Giovanni e Paolo con i giochi che ci riportano bambini: Tira la corda, intreccia le dita, chi vincerà questa partita? è il titolo della seconda tappa del ciclo di azioni teatrali che in questi mesi abiteranno i luoghi della città di Venezia per stimolare nuove riflessioni attraverso il gioco popolare.

A teatro si racconta di se?, si ripercorrono le notti magiche di quando si era bambini e grazie ad esso, anche i grandi, per un tempo unico e catartico, possono tornare fanciulli. Nel corso del laboratorio ideato dal regista veneziano Mattia Berto per il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale le parole e lo sguardo di Italo Calvino e di altri grandi autori si fonderanno con le storie dei veneziani attraverso la riscoperta del gioco, dello spazio e del tempo da condividere.

«Giocheremo insieme e la vittoria sarà di tutti noi – racconta Berto –. Ancora una volta il Teatro di Cittadinanza trova in chi ama e vive Venezia uno spunto di riflessione e una prospettiva umana e poetica inesauribile».