Al via la decima edizione di “Primavera a Teatro" con tre spettacoli

Torna puntuale, per il decimo anno, la stagione teatrale “Teatro di Primavera” al Teatro di Villa Belvedere in via Belvedere 6 a Mirano. La rassegna, promossa dal Comune e organizzata dall’associazione culturale “Il Portico – Teatro Club APS”, porta sul palcoscenico miranese le compagnie amatoriali del territorio veneto, che il pubblico ha ampiamente dimostrato di apprezzare.



Il cartellone 2024 propone tre spettacoli, adatti a tutte le età, dalla tradizione teatrale veneta, sia di Carlo Goldoni che di autori contemporanei. L’orario di inizio è alle 16.00.

Il programma

Domenica 10 marzo la compagnia Prototeatro di Montagnana (Padova) porterà in scena “La locandiera e gli amorosi” da Carlo Goldoni, di Piero Dal Pra, che cura anche la regia. Fedele alla trama e, in gran parte, al testo dell'opera goldoniana, lo spettacolo, ricco di trovate comiche, è un “gioco all'invenzione” degno della Commedia dell'Arte, in cui i personaggi si muovono con ritmo sostenuto come gli ingranaggi di un orologio perfetto, mantenendo la loro spiccata caratteristica di maschera. Il tutto, sottolineato dalla continua presenza di musiche e luci, particolarmente suggestive e arricchito da variopinti costumi.



Domenica 17 marzo la compagnia TrentAmicidellArte Aps di Villatora (Padova) proporrà “Nemici come prima” di Gianni Clementi, regia di Gianni Rossi. Una commedia pungente del genere “parenti-serpenti”, che rappresenta uno spaccato di vita moderna, in un’ambientazione molto realistica, con personaggi che rispecchiano i peggiori stereotipi negativi, per ridere ma alla fine anche riflettere.



Domenica 24 marzo la compagnia Fata Morgana Aps di Preganziol (Treviso) concluderà la stagione con “Il raggiratore” di Carlo Goldoni, regia di Fabrizio De Grandis. Fu rappresentata per la prima volta in occasione del carnevale del 1756 al Teatro San Luca di Venezia ed è una delle commedie goldoniane in cui maggiormente si respira la decadenza della classe nobile.