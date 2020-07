Torna al Goldoni il teatro popolare con lo spettacolo Romeo e Giulietta. L'amore è saltimbanco

La commedia dell'arte e il teatro popolare tornano protagonisti del Goldoni di Venezia con "Romeo e Giulietta. L'amore è Santimbanco" della compagnia Stivalaccio Teatro in scena il 30 e 31 luglio alle 19.00. Lo spettacolo, in programma nel cartellone estivo insieme a "Don Chisciotte. Tragicommedia dell’arte" per la Trilogia dei commedianti, è diretto da Marco Zoppello e porta in scena le grandi passioni dell’uomo.

Lo spettacolo

È il 1574 e Venezia è in subbuglio: Enrico III di Valois, diretto a Parigi per essere incoronato Re di Francia, passerà una notte nella Serenissima. Un onore immenso per il Doge e per la città. Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni, coppia di ciarlatani saltimbanco dai trascorsi burrascosi interpretata da Michele Mori e Marco Zoppello, vengono incaricati di dare spettacolo in onore del principe e di mettere in scena Romeo e Giulietta. Due ore di tempo per prepararsi, provare lo spettacolo e soprattutto scegliere la Giulietta giusta, casta e pura. Ma dove trovarla? Ed ecco comparire la procace Veronica Franco, cortigiana della Repubblica interpretata da Anna De Franceschi, disposta a cimentarsi nell’improbabile parte dell’illibata giovinetta. Si assiste dunque a una “prova aperta” dove la celeberrima storia del Bardo prende forma e si deforma nel mescolarsi di trame, dialetti, canti, improvvisazioni, suoni, duelli e pantomime.