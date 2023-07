Arriva il "Teatro Improbabile a Noale": attesi artisti internazionali e il trio comico Marco e Pippo

Prende il via, mercoledì 5 luglio a Noale, la sesta edizione del Teatro Improbabile, la rassegna di artisti di strada 2023 curata dalla Pro Loco con il supporto artistico di Acqualta Teatro e con il patrocinio del Comune di Noale nell’ambito del Distretto del commercio Noale Città dei Tempesta.

Quattro serate a partire dal 5 luglio in piazzetta Dal Maistro, tutte di mercoledì, in cui artisti di varie nazionalità regaleranno risate, emozioni e stupore in un tour che toccherà anche le piazze di Cappelletta (12 luglio), Briana (19 luglio) e Moniego (26 luglio). Prima di ogni esibizione artistica, ci sarà una proposta pensata soprattutto per i più piccoli, dalla scuola di circo ai giochi di legno.

Per la prima tappa, mercoledì 5 luglio in piazza Castello, il programma prevede dalle ore 20 alle ore 21 un laboratorio di giocoleria a cura del Circo Volante e alle 21.15 lo spettacolo “Manic break Little clown” dell’artista Nacho Rey, proveniente dal Mar del Plata (Argentina).

Confermato anche l’appuntamento all’interno della sagretta dell’Assunta, presso l’oratorio di Noale, lunedì 21 agosto e il ritorno del Circo Patuf, con il nuovo spettacolo dal titolo “Reset” incentrato sull’emergenza ecologica, dall’8 al 17 settembre nel parco di via Vecellio (Info e prenotazioni al whatsapp 392 734 2915).

L’edizione 2023 sarà un po’ speciale, perché avrà anche un fuori programma. «Cogliendo l’occasione della riapertura al pubblico della rocca – spiega il presidente della Pro Loco, Enrico Scotton – abbiamo pensato di inserire una tappa del tour del trio comico Marco e Pippo, così da coinvolgere anche i più giovani e gli adulti». Lo spettacolo “Marco e Pippo. Simpi the best 2023" si svolgerà sabato 26 agosto (biglietti a partire dal 27 giugno 2023: su TicketMaster Italia; su Zed! Live e nelle prevendite autorizzate del circuito TicketMaster).