Il Circo Eguap inaugura a Noale la settima edizione del "Teatro Improbabile"

Ad inaugurare la settima edizione del Teatro Improbabile, rassegna di artisti di strada organizzata dalla Pro Loco di Noale, sarà il Circo Eguap, compagnia argentina che gira il mondo da quasi vent’anni, regalando sorrisi e tante emozioni. Appuntamento mercoledì 3 luglio alle 21.15, in piazzetta Dal Maistro. L’evento sarà preceduto da un laboratorio di giocoleria per genitori e bambini con la scuola di Circo Volante (ore 20-21). Circo Eguap proporrà il pluripremiato e collaudato spettacolo “Rodando a Saco”. Protagonisti Minimi e Roquecycle, due personaggi agili e carismatici che uniscono le forze per fare cose sempre più audaci.

«Anche quest’anno grazie alle aziende noalesi che ci supportano con il loro fondamentale contributo, ospiteremo degli artisti internazionali delle discipline più diverse, dalla giocoleria all’acrobatica passando per la clowneria di cui avremo uno dei più illustri rappresentanti, il clown Tomate, per concludere, a settembre, con il ritorno, per la sesta volta a Noale, del Circo Patuf. Daremo spazio anche ai comici di casa, ospitando in Rocca lo spettacolo In vacanza con Carlo & Giorgio. Insomma, ci sarà da divertirsi» assicura il presidente Enrico Scotton. Teatro Improbabile si avvale della collaborazione della compagnia Acqualta Teatro e del patrocinio del Comune di Noale.

Queste le date della rassegna: dopo l’avvio a Noale, mercoledì 3 luglio, tappa a Briana il 10, a Moniego il 17, a Cappelletta il 24 e di nuovo a Noale il 31 (piazza XX Settembre). Gli appuntamenti di piazza saranno tutti ad ingresso gratuito e saranno preceduti da divertenti attività di laboratorio per le famiglie. Lo spettacolo di Carlo & Giorgio si svolgerà venerdì 30 agosto in Rocca, con recupero in caso di maltempo il 31 (biglietti in vendita presso la Pro Loco, l’edicola Libro & Libri e su Vivaticket). Infine, il circo Patuf sarà nei giardini di via Vecellio dal 13 al 22 settembre.