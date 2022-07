Danza aerea, mimo e trasformismo: il Teatro Improbabile fa tappa a Moniego 

Danza aerea, mimo e trasformismo: sono gli ingredienti dello spettacolo “Le mie Me” che Valeria Mastropasqua metterà in scena mercoledì 20 luglio nella piazza di Moniego, terzo appuntamento della rassegna “Teatro Improbabile”.

Passando da momenti ironici ad altri più poetici, una donna mette in scena le sue molteplici personalità ed i suoi ruoli. Si riflette su come ognuno di noi contiene in se mille sfumature, tanti “me” che a volte sono parte integra ed intima del nostro essere, altre volte invece nascono dai vissuti e dalle aspettative sociali o delle persone che ci circondano. Su un tempo scandito da ricordi, esperienze, trasformazioni e forse sogni, “le mie me” cercano un modo per coesistere, per integrarsi le une alle altre e, in sostanza, per essere felici.

Uno spettacolo per grandi e piccini che Valeria Mastropasqua, artista fondatrice del progetto artistico “VisionAria”, rappresenterà con l’uso di attrezzi circensi, facendo emergere non solo il virtuosismo acrobatico ma anche un utilizzo originale per comunicare messaggi che, divertendo, lasciano spunti di riflessione. Lo spettacolo inizierà alle ore 21.15 sulla piazza Giovanni Paolo II a Moniego, su iniziativa della Pro Loco di Noale. Partecipazione gratuita.