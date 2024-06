Con "Teatro in Piazza 2024" due spettacoli animano Caorle a giugno

A giugno la magnifica piazza Vescovado di Caorle si anima con due imperdibili appuntamenti teatrali: in scena mercoledì 26 giugno Marcovaldo con Andrea Vassallo accompagnato dal clarinetto di Mirco Ghirardini in una originale lettura musicata di brani da Marcovaldo di Italo Calvino.

A seguire, venerdì 28 giugno vedremo Giacomo Rossetto in La valigia dell’attore, un recital comico di autori che hanno fatto la storia della comicità. La rassegna è promossa e organizzata dalla Città di Caorle in collaborazione con Arteven-Circuito Multidisciplinare del Veneto. Inizio spettacoli alle ore 21.00. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo gli spettacoli si terranno presso l’atrio del Municipio (via Roma, 26).

«L'estate a Caorle è sinonimo di cultura – commenta il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Caorle, Luca Antelmo –. L'importante collaborazione con Arteven prosegue quest'anno con due interessanti appuntamenti teatrali che, in questo ultimo scorcio di giugno, regaleranno emozioni al pubblico che sarà presente in piazza Vescovado, luogo simbolo della nostra città e palcoscenico naturale per gli eventi più importanti offerti a residenti e turisti».

Marcovaldo

Attraverso le avventure di Marcovaldo, Calvino ci mostra l’Italia del boom economico. Se contiene una critica alla civiltà industriale, quest’ultima è anche una critica all’idea di un possibile “ritorno all’indietro” nella storia e rivela, pur nella semplicità della struttura narrativa, tutta la ricchezza del rapporto di Calvino con il mondo. Alessio Vassallo, mediante una accurata operazione drammaturgica, porta agli spettatori una selezione del testo, accompagnato e supportato dalla maestria strumentale e improvvisativa di Mirco Ghirardini al clarinetto. In un alternarsi di comicità e malinconia che il testo ci consegna, la voce e lo strumento musicale giocano con le parole, si alternano, si supportano.

La valigia dell’attore

Un attore, due musicisti e lei, la valigia. Basta questo: cappelli, vestiti, accessori, oggetti improbabili prendono vita e trasportano lo spettatore in un'atmosfera extra ordinaria, senza tempo, certamente esilarante. Un recital comico vietato ai deboli di cuore, i cui personaggi che di volta in volta compariranno daranno vita ad un vero e proprio campionario umano. Cominciando da Palazzeschi, fino a Ruzante, passando per Stefani Benni e Franco Califano, incontrando Paolo Rossi e tanti altri. Un'occasione per divagare e condividere, ricordare e muoversi, commuoversi e divertirsi. Un viaggio tutto da ridere.