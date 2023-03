Al Teatro La Fenice il concerto del Quartetto Amai

Intero: 20 euro; ridotto residenti e over 65: 16 euro; ridotto under 30: 10 euro

La stagione “Musica con le Ali” 2023 nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia prosegue con il concerto del Quartetto Amai in programma giovedì 23 marzo alle ore 18.

Composto dalle giovani musiciste Janela Nini e Chiara Siciliano al violino, Michaela Kleinecke alla viola e Anna Tonini Bossi al violoncello, il Quartetto Amai si sta distinguendo a livello nazionale e internazionale riscuotendo un notevole successo di pubblico e di critica. L’ensemble è stato costituito nel 2021 presso la prestigiosa Università della musica e delle arti dello spettacolo di Vienna e nello stesso anno è stato selezionato per entrare a far parte della rete de Le Dimore del Quartetto. Attualmente il Quartetto Amai studia con Florian Schötz del Goldmund Quartett e con il Quartetto di Cremona presso l’Accademia Stauffer.

In occasione del concerto organizzato dall’Associazione Musica con le Ali nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, il Quartetto Amai eseguirà il Quartetto per archi in mi minore di Giuseppe Verdi e il Quartetto per archi in re minore, D. 810 "Ver Tod und das Mädchen" (La morte e la fanciulla) di Franz Schubert: dunque un programma tutto dedicato al romanticismo, con un interessante accostamento tra due dei più grandi compositori dell’epoca.

Per favorire la partecipazione di ampie fasce di pubblico sono state ideate tariffe particolarmente contenute riservate agli studenti e ai residenti nel Comune e nella Città Metropolitana di Venezia.

I biglietti della stagione concertistica “Musica con le Ali” sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro La Fenice e in prevendita presso le biglietterie Vela Venezia Unica.