Al Teatro Momo laboratorio e spettacolo per bambini con problemi d'udito

Il Teatro Momo di Mestre propone il 12 e 13 novembre 2021 due giornate di laboratorio e spettacolo, aperte al pubblico, dedicate a famiglie con bambini dai 6 anni in su, con un’attenzione particolare ai bimbi con difficoltà uditive. Un percorso culturale di inclusione in cui si gioca con l’immaginazione, il vissuto interiore, le emozioni, la relazione con l’altro e lo spazio che ci circonda, partendo dall’oggetto "filo" per declinarlo nei suoi possibili significati simbolici: legame, relazione, distanza, trama, gioco.

Un'iniziativa del Progetto FiLis dell’associazione culturale Zebra, cofinanziato dall’Unione Europea, all’interno del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” e in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Venezia. Il laboratorio, che si inserisce nel programma didattico ed artistico FiLis di realizzazione di laboratori di teatro e danza creativa, sarà condotto da Susi Danesin, formatrice teatrale e Isabella Moro, danza educatrice con la partecipazione di Diana Anselmi, artista e attivista con disabilità, consulente sulla cultura sorda.

L’obiettivo è quello di usare più linguaggi della comunicazione non verbale e mescolarli tra loro: Lis, mimo, danza e teatro giocheranno per trovare una nuova forma di comunicazione artistica capace di creare un ponte tra il mondo dei sordi e degli udenti. Fanno parte del progetto Marco Gnaccolini come dramaturg, Diego Dalla Via e Elisabetta Granara come consulenza registica.

Laboratorio: il 12 novembre dalle 17.00 alle 19.00 per un massimo di 20 partecipanti (Iscrizioni al Laboratorio al 348 4940191)

Spettacolo FiLis: il 13 novembre alle ore 17.00 (ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili prenotabili sul sito)

