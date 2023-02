Al Teatro Momo la commedia "Alla larga dei guai" che promette risate per tutti

Al Teatro Momo la domenica è più spassosa che mai con Divertiamoci a teatro, rassegna di prosa amatoriale organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con il Comitato provinciale Fita Venezia.

Domenica 12 febbraio, alle ore 16.30, il palco è tutto per la compagnia Amici del teatro di Pianiga che porta in scena una divertente commedia di Derek Benfield, Alla larga dai guai.

La vicenda è ambientata in un agriturismo di campagna in cui viene nascosto il bottino di una rapina, i cui responsabili sono già stati consegnati alla giustizia. L'idea di due lestofanti di recuperarlo facendo evadere uno dei responsabili della rapina, si imbatte quasi subito nel clamoroso errore di omonimia che commettono, liberando il criminale sbagliato. Da qui in poi una serie infinita di colpi di scena dovuti a personaggi quasi surreali ospiti dell'agriturismo, porterà ad un finale incredibilmente comico ed inaspettato che lasciamo al gentile pubblico di svelare.