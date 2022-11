Al teatro Momo lo spettacolo "Filis" sulla comunicazione non verbale

Susi Danesin e Isabella Moro, in collaborazione con associazione culturale Zebra, portano in scena al Teatro Momo lo spettacolo Filis (26 novembre, ore 17.00). Lo spettacolo fa seguito al laboratorio svoltosi precedentemente, sempre al Teatro Momo: un progetto didattico teatrale indirizzato al movimento, per sintonizzarsi con il gruppo in maniera diversa, nel rispetto dell’ascolto e della necessità di trovare un modo diverso di rapportarsi con gli altri.

Filis unisce diverse modalità di comunicazione non verbale dando completa predominanza al corpo. Lo spettacolo convoglia una miscela inedita di linguaggi - danza, mimo, LIS – e narra una storia in cui il segno si mescola alla coreografia e alle azioni mimiche. Sul palcoscenico prende vita un racconto fruibile parimenti dai bambini udenti e sordi che diventa un veicolo di creazione e riscrittura di immaginari condivisi intorno alla Lingua dei Segni.