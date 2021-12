Divertiamoci a Teatro: al Momo di Mestre lo spettacolo "I monologhi della Giulia"

Al Teatro Momo di Mestre, domenica 5 dicembre, è in scena lo spettacolo "I monologhi della Giulia" della compagnia Teatro Insieme di Padova. L'evento fa parte della stagione "Divertiamoci a teatro", organizzata da Fita Venezia in collaborazione con il Settore Cultura del Comune di Venezia.

Lo spettacolo si articola in due monologhi scritti da Stefano Benni e Franca Rame. La Topastra, monologo in bilico tra comico e grottesco, tra divertimento e riflessione, rappresenta con sarcasmo, ironia e disincanto, tematiche attuali, quali il pregiudizio e la discriminazione. Il secondo monologo, Una donna sola, è ambientato nell’appartamento di una casa popolare. La protagonista, racconta alla nuova dirimpettaia, la sua vita quotidiana in un crescendo tragicomico di eventi.

Prevendita al Teatro Toniolo (dalle 15.00 alle 19.00 tutti i giorni – chiuso il lunedì) Vendita al Teatro Momo: il giorno stesso dello spettacolo da un’ora prima dell’inizio