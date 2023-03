Al Teatro Momo lo spettacolo "Romeo is blue, Juliet is yellow"

Domenica 12 marzo alle ore 16.30 appuntamento speciale al Teatro Momo per Domenica a Teatro, rassegna per famiglie organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Arteven, circuito multidisciplinare regionale. Con Romeo is blue, Juliet is yellow Teatro del Buratto e Charioteer Theatre rileggono la storia di Romeo e Giulietta attraverso uno spettacolo interattivo in lingua inglese e italiana.

Lo spettacolo

Un venditore di palloncini racconta, a modo suo, con i mezzi a disposizione, la storia dei due innamorati più famosi del mondo: Romeo e Giulietta. La storia è una tragedia perché, alla fine, entrambi I protagonisti muoiono e proprio per colpa del nostro amico! Lui non si da pace… e voi, riuscirete a perdonarlo? Lo spettacolo si pone il doppio scopo di avvicinare il giovane pubblico a Shakespeare e al Teatro. Il narratore alterna la lingua italiana a quella inglese, inserendo ogni tanto qualche frase di Shakespeare. Si tratta di uno spettacolo interattivo in cui il narratore stimola l’immaginazione degli spettatori utilizzando I palloncini come protagonisti della storia. Egli stesso interpreta I personaggi principali e coinvolge il pubblico in alcune scene. Il gioco visivo e la leggerezza della narrazione rendono la storia fruibile anche se non si dovessero comprendere tutte le parole. Il tragico finale, scritto da Shakespeare, viene raccontato con sensibilità e poesia: l’amore trionfa sempre su tutto.