Riapre il Teatro Momo: si recuperano due spettacoli di "Domenica a Teatro"

Si alza il sipario del Teatro Momo dopo il lungo periodo di chiusura, dovuto all’emergenza sanitaria Covid. Il Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Arteven Circuito Teatrale Veneto, riapre ufficialmente le porte del teatro mestrino nel mese di ottobre, proponendo agli spettatori i due spettacoli finali sospesi della Stagione 2019.20 di teatro per bambini, Domenica a Teatro.

Rialza il sipario

Nei mesi di arresto forzato, il Teatro Momo, pur dovendo sospendere le rappresentazioni, ha accompagnato i giovani spettatori con laboratori online da seguire autonomamente sui canali social del Settore Cultura e del Teatro. Trasformando così, dove possibile, l’esperienza teatrale in un momento d’incontro virtuale ma pur sempre presente. Rialzare il sipario è dunque un grande traguardo che va festeggiato con i due spettacoli nuovamente in scena. I due appuntamenti saranno recuperati domenica 25 ottobre, ore 16.30, con Clarabella e le Rabbiastorie di Febo Teatro e domenica 8 novembre, sempre alle 16.30, con Gianni e il Gigante della compagnia Teatro delle Briciole. La biglietteria del Teatro Momo aprirà in giornate e orari dedicati per permettere agli abbonati di riattivare il proprio abbonamento, ottenendo la migliore sistemazione in sala secondo le normative anticovid vigenti. I giorni e gli orari di apertura saranno: 8, 9,10 ottobre dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. Per riattivare il proprio titolo sarà necessario presentarsi in biglietteria del teatro muniti del proprio abbonamento.