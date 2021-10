Al Toniolo va in scena "Up & Down", ideato da Paolo Ruffini con la regia di Lamberto Giannini

Al teatro Toniolo di Mestre va in scena lo spettacolo "UP & Down", firmato da Paolo Ruffini in collaborazione con la compagnia Mayor Von Frinzius: uno straordinario esempio di teatro integrato composto in prevalenza da attori con disabilità, che portano sul palco uno spettacolo comico e commovente sulle relazioni umane. Un’indagine diretta e poetica sulla società: l’ironia e l’irriverenza accompagnano gli spettatori in un viaggio che racconta la bellezza che risiede nelle diversità. Attraverso il filtro dell’ironia s'indaga sul significato della “normalità”, che probabilmente non esiste.

Lo scheletro dello spettacolo è costruito sull’intenzione di Paolo Ruffini di realizzare un "one man show", con imponenti scenografie ed effetti speciali. Parte però una sequela di boicottaggi e rocambolesche interruzioni in cui gli attori fanno irruzione dimostrando di essere molto più abili di lui. Dimostrando inoltre che ci sono tante persone che non sono abili alla felicità o all’ascolto, ma che alla fine siamo tutti diversamente abili, diversamente normali e meravigliosamente diversi.

Nei giorni precedenti, il 5 e 6 novembre (ore 18), al teatro del Parco alla Bissuola sarà invece possibile seguire le lezioni aperte organizzate dalla compagnia Mayor Von Frinzius: non una semplice dimostrazione del lavoro di registi e attori, ma una vera e propria esperienza da vivere in prima persona, pronti a mettersi in gioco ed emozionarsi. Priva di una scaletta o di un copione, segue semplicemente il pensiero del regista Lamberto Giannini, che guida attori e pubblico in un susseguirsi di esercizi teatrali, con pillole per la padronanza di un palco, dall’utilizzo della voce al riempimento degli spazi. A questi si aggiungono coreografie e scene tratte dallo spettacolo AUGENBLICK - Non ora.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...