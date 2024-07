Tre imperdibili appuntamenti teatrali alla Rocca di Noale

A Noale il teatro è in Rocca: tra luglio e agosto è in programma una rassegna di tre appuntamenti organizzata dall’assessorato alla cultura con il Circuito multidisciplinare Arteven, inserita nel cartellone Noalestate 2024. Si inizia venerdì 19 luglio con Debora Caprioglio in "Callas d'incanto", scritto e diretto da Roberto D’Alessandro. A seguire, mercoledì 7 agosto è la volta de Gli Alcuni con "Mistero al museo", spettacolo per i più piccoli e le loro famiglie. Chiude la rassegna, venerdì 9 agosto, TeatroImmagine con "Le allegre comari" da William Shakespeare.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.15. Per "Callas d’incanto" biglietto di 15 euro, per le altre due serate 5 euro. Le prevendite sono disponibili su www.vivaticket.com, altrimenti la sera dello spettacolo presso la Rocca dei Tempesta, a partire dalle ore 20.

Callas d'incanto

Scritto e diretto da Roberto D’Alessandro, con Debora Caprioglio. Bruna, fedele governante di Maria Callas è al suo servizio dal 1953 al 1977. Ne custodisce la memoria, i ricordi, l’idea di una donna che ha rappresentato tutta la sua esistenza, per la quale la sua vita ha avuto ed ha ancora una ragione che va al di là del semplice esistere. Così ascoltiamo la storia che ci racconta e ci troviamo al suo fianco a spiare quasi con vergogna i palpiti di quel cuore, la sua felicità, il suo tormento, tutta la tristezza del mondo. Bruna racconta la vita della Callas con fervore e passione quasi religiosa, soffermandosi maggiormente sul tormento della sua anima. Una grande storia d’amore, dopo l’incontro con Aristotele Onassis. La loro relazione, ed il triste epilogo, concorrono ancora di più a dare alla vicenda una sacralità mitica. Bruna durante tutto lo spettacolo attende il ritorno della sua Madame. L’aspetterà per sempre, perché si sente come la tessera di un puzzle che completa un mosaico.

Mistero al museo

Scritto e diretto da Sergio Manfio, con Gli Alcuni. La professoressa Teodora Teodori, ricercatrice al Museo della città, cerca di aprire una porta spazio temporale. Purtroppo la prova fallisce e di lei si perde ogni traccia. Superando i timori, il Capi e l’Assistente decidono di andare a salvarla e vengono inghiottiti anche loro dal portale. Con stupore, rivivono quello che è accaduto in quel periodo, compreso un emozionante incontro con dei T-Rex. I nostri eroi seguono le tracce lasciate dalla scienziata attraverso dei bigliettini, in una sorta di “caccia al tesoro”, sempre aiutati dai bambini del pubblico, che vengono interpellati anche per bloccare i piani del perfido Drago. Lo spettacolo è tratto da “Gateway 66”, una nuova serie televisiva di Gruppo Alcuni presto in onda sui canali Rai prodotta con RAI Kids e Trentino Film Commission, con la collaborazione degli scienziati del Muse e della Fondazione Renzo Piano.

Le allegre comari

Da William Shakespeare, regia Benoit Roland con TeatroImmagine. In una Venezia di fine 1600 la tranquilla routine di famiglie borghesi ricche e annoiate viene scossa da due missive amorose che il nostro ardente cavaliere, Sir John per l’appunto, invia ad Alice e Margherita, irreprensibili mogli di due ricchi signori veneziani. Sono due donne virtuose, amiche, che provengono da famiglie con profonde differenze filosofiche sulla vita, sui rapporti tra uomo e donna e sulla libertà. Le due signore, stuzzicate da Falstaff abbandonano ben presto lo sdegno di una proposta così sfacciata per dedicarsi, con l’aiuto di Comare Faina, ad una serie di burle e prese in giro ai danni del malcapitato “seduttore”. Tra esilaranti tranelli e vere e proprie imboscate riuscirà il nostro eroe Sir John Falstaff a concupire Alice e Margherita? Oppure questo vecchio tronfio fanfarone prenderà una bella lezione?