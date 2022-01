Prosegue la stagione dei grandi autori comici al Toniolo: appuntamenti fino ad aprile

Dopo la partenza con Debora Villa, seguita da Enrico Bertolino e Giovanni Vernia, prosegue il programma di comicità d'autore al Teatro Toniolo, a cura del Settore cultura del Comune di Venezia. Fino ad aprile, sul palco mestrino si alterneranno alcuni dei migliori artisti del panorama italiano: Drusilla Foer, Ennio Marchetto, Francesca Reggiani, Oblivion, Antonio Ornano, Paolo Cevoli, Katia Follesa con Angelo Pisani, Giacomo Poretti e Paolo Migone.

Prossimo appuntamento sarà con il maestro del trasformismo teatrale, il veneziano Ennio Marchetto (vecchio amico del Toniolo), che porta il 12 febbraio i suoi celebri costumi di carta con i quali dà vita ad uno spettacolo che è una vera e propria Babilonia di creatività. Il 17 febbraio è il turno di Francesca Reggiani con il suo “one woman show” sui ruoli uomo e donna. Quindi l’«Ornano Furioso», spettacolo di Antonio Ornano in programma il 4 marzo: un monologo di stand up comedy che rappresenta un’ulteriore tappa, forse l’ultima, di un viaggio alla scoperta delle fragilità umane.

Mercoledì 2 marzo la protagonista sarà Drusilla Foer, che prosegue il suo viaggio nelle vesti di Madame Foer, raccontando gli aneddoti tratti da una vita straordinaria vissuta tra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa.

Paolo Cevoli l’11 marzo racconta la sua storia di padre e di figlio paragonata con ironia e leggerezza ai grandi classici. Gli Oblivion arrivano al Toniolo il 17 marzo con uno show per festeggiare l’anniversario dei dieci anni di tournée. Angelo Pisani e Katia Follesa, in doppia replica il 25 e 26 marzo, sono coppia sul palco ma soprattutto nella vita: hanno scelto di dirsi tutto, anche le cose meno belle, e per farlo si sono affidati all’ironia che smorza i toni senza sminuire l’importanza dei contenuti.

Dulcis in fundo: Giacomo Poretti, che torna in teatro il 1º aprile con "Chiedimi se sono di turno", un monologo che attinge alla sua esperienza personale; e Paolo Migone, vecchia conoscenza di Zelig che chiude la rassegna il 22 aprile con uno spettacolo che porta in scena la vita del cabarettista ma non tutta, quella che sta vivendo ora a 65 anni suonati. Tutte le informazioni sul sito del Teatro Toniolo.