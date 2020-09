Il Toniolo riparte con sei spettacoli: Ozpetek, Angiolini e Paolini tra i protagonisti

Il Toniolo finalmente riparte. Da ottobre torna ad alzarsi il sipario su uno dei teatri simbolo di Mestre, con sei spettacoli pensati per recuperare la stagione interrotta dall'emergenza sanitaria. Il settore cultura del Comune di Venezia non si è mai fermato e ha continuato a lavorare in simbiosi con Arteven con proposte sui social e sul web e con un cartellone ad hoc anche per l'estate. Ora è giunto il momento di tornare ad assaporare il "vero" teatro.

A partire da fine ottobre si alterneranno sul palco grandi nomi del teatro italiano, tra cui Ambra Angiolini e Ludovica Modugno, Laura Morante, Ferzan Ozpetek con Marco Pannofino, Marco Paolini, Ettore Bassi e Simona Cavallari. Spazio anche alla danza con AterBalletto. Nel cartellone ottobre-gennaio sono presenti due gli spettacoli sospesi dalla stagione 2019/20 (Mi amavi ancora e Mine Vaganti) e quattro nuovi (validi per il recupero), Il Nodo, Madame Tosca, Teatro fra Parentesi, Bliss.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli spettacoli in programma

Mi amavi ancora... (mercoledì 21 e giovedì 22, mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre 2020; con Ettore Bassi, Simona Cavallari)

(mercoledì 21 e giovedì 22, mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre 2020; con Ettore Bassi, Simona Cavallari) Il nodo (da mercoledì 11 a domenica 15 e da martedì 17 a domenica 22 novembre 2020; con Ambra Angiolini e Ludovica Modugno)

(da mercoledì 11 a domenica 15 e da martedì 17 a domenica 22 novembre 2020; con Ambra Angiolini e Ludovica Modugno) Madame Tosca (da mercoledì 25 a domenica 29 novembre e da mercoledì 2 a domenica 6 dicembre 2020; con Laura Morante)

(da mercoledì 25 a domenica 29 novembre e da mercoledì 2 a domenica 6 dicembre 2020; con Laura Morante) Teatro fra parentesi (da mercoledì 9 a domenica 13 e da martedì 15 a domenica 20 dicembre 2020; con Marco Paolini)

(da mercoledì 9 a domenica 13 e da martedì 15 a domenica 20 dicembre 2020; con Marco Paolini) Bliss (martedì 22 dicembre 2020; AterBalletto)

(martedì 22 dicembre 2020; AterBalletto) Mine Vaganti (da mercoledì 13 a domenica 17 e da martedì 19 a domenica 24 gennaio 2021; con Francesco Pannofino, regia di Ferzan Ozpetek)

La biglietteria riapre il 15 settembre. Gli abbonati per confermare il loro abbonamento devono presentarsi nel giorno corrispondente al loro turno della stagione 2019/20. Per cambiare turno di abbonamento, i giorni previsti sono 29, 30 settembre e 1 ottobre. Per i nuovi abbonamenti, che si potranno acquistare con voucher, i giorni previsti sono dal 6 all'11 ottobre, mentre per i nuovi abbonamenti bisogna presentarsi dal 13 al 27 ottobre.