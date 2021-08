"Amor", spettacolo di teatro-circo a San Donà di Piave

Il 21 agosto alle ore 21 andrà in scena sul palco di Piazza Indipendenza a San Donà di Piave per la rassegna Estiamo voluta dal Comune in collaborazione con il Circuito teatrale regionale Arteven, "Amor" spettacolo di teatro-circo. Lo spettacolo sarà presentato a San Donà in una sorta di anteprima per annunciare la seconda edizione del Festival Open Circus dedicato a Moira Orfei, che quest’inverno ospiterà compagnie internazionali e il celebre trasformista Arturo Brachetti. A produrre l’opera è la neonata Mosaico Errante (realtà sviluppatasi dal gruppo creativo di Circo e dintorni, leader del teatro-circo in Italia con sede a San Donà di Piave), che pochi giorni fa è stata scelta dal Ministero della Cultura tra le compagnie da sostenere per il valore artistico che rappresentano.

L'energia espressa dalla compagine, che coniuga la rigida tecnica della Scuola di Circo dell’Avana al temperamento caliente tipico dell’America Latina, ha già riscosso ottimi esiti al festival Funambolika di Pescara e la rassegna estiva al Castello Sforzesco di Milano, che ha aperto proprio con Amor. «Una bella soddisfazione – chiosa Alessandro Serena - dopo un periodo particolarmente complicato come quello dei lockdown, che conferma la capacità del circo di resistere e rinascere grazie ad un pubblico che gli tributa sempre amore. Anzi, Amor». In caso di maltempo lo spettacolo sarà recuperato al Teatro Metropolitano Astra.

