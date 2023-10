In vendita dal 17 ottobre i nuovi abbonamenti per la stagione dei comici al teatro Toniolo

Dopo il periodo di rinnovo dedicato ai vecchi abbonati, da martedì 17 ottobre saranno messi in vendita i nuovi abbonamenti per È Sempre Una Bella Stagione - I Comici 2023.24, il cartellone del teatro Toniolo di Mestre proposto dal Settore cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo Eventi. Il programma riunisce i migliori artisti del panorama nazionale e nuovi talenti del teatro comico, tutti in scena con i loro ultimi lavori.

I protagonisti: Teresa Mannino, Oblivion, Debora Villa, Luca Bizzarri, Katia Follesa e Angelo Pisani, Giovanni Scifoni; la forza della parola nella stand-up comedy di Francesco De Carlo, Arianna Porcelli Safonov e Filippo Caccamo, attore comico e docente precario che ha fatto della scuola la fonte di ispirazione dei suoi spettacoli con continui sold-out nei teatri; Che disastro di Peter Pan, con la stessa compagnia del fortunato Che disastro di commedia. E poi la comicità veneta de Le Betoneghe con la prima nazionale del loro nuovo spettacolo.

Abbonamenti

La stagione prevede tre opzioni:

Abbonamento turno A (4 spettacoli): platea € 110,00 - galleria € 90,00

Abbonamento turno B (4 spettacoli): platea € 110,00 - galleria € 90,00

Abbonamento turno libero: almeno 4 spettacoli a scelta tra: Luca Bizzarri, Filippo Caccamo: platea € 25 - galleria € 20; Le Betoneghe, Giovanni Scifoni, Arianna Porcelli Safonov, Filippo De Carlo, Debora Villa: platea € 20 – galleria € 17.

Ad ogni abbonamento a turno fisso (A o B) vanno aggiunti almeno quattro spettacoli a scelta tra quelli a turno libero, con la possibilità di comporre così un cartellone personalizzato. Per gli spettacoli a turno libero non sarà possibile garantire il medesimo posto di quelli a turno fisso.

Tutti gli abbonati potranno acquistare a un prezzo speciale i biglietti per lo spettacolo Momenti di trascurabile (in)felicità con Pif e Francesco Piccolo in programma il 28 marzo 2024 al Teatro Toniolo.

Prezzi per gli abbonati: platea € 25 (anziché 30) – galleria € 20 (anziché 25).

Biglietti

Teresa Mannino, Katia Follesa e Angelo Pisani: platea € 40 - galleria € 32

Luca Bizzarri, Oblivion, Filippo Caccamo: platea € 30 - galleria € 25

Che Disastro di Peter Pan, Le Betoneghe, Giovanni Scifoni, Arianna Porcelli Safonov, Francesco De Carlo e Debora Villa: platea € 25 - galleria € 22

La prevendita dello spettacolo di Luca Bizzarri e di Che Disatro di Peter Pan inizia martedì 24 ottobre. La prevendita di tutti gli altri spettacoli parte da martedì 21 novembre

Prevendite: biglietteria Teatro Toniolo e punti vendita circuito Vivaticket. La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Il cartellone