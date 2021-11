Lo spettacolo "Il buio non è tenero" al Teatro a l'Avogaria

L'opera "Il buio non è tenero", vincitrice del primo bando di residenza di Accademia Teatrale Veneta, verrà presentata in prima nazionale la sera del 16 novembre 2021 alle ore 21 presso Teatro a l'Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa).

Lo spettacolo

Tre strade. Una è abitata da personaggi "intrusi", venditori di delusioni, ultimi esemplari di specie estinte, voci che fanno sulla scena per sostenere le loro personali verità. Un’ altra strada è quella tracciata dalle vite dei due attori, in forma di racconti e ricordi legati alle loro biografie. L’ultima strada è quella di lui e lei. Due ragazzi a metà dei vent'anni, precari in tutto, nel lavoro, nel sentire, nelle aspirazioni, che decidono di scommettere insieme sul loro futuro, di andare fino in fondo senza compromessi. Anni di frustrazioni, di vita precaria e una notizia inaspettata, però, li costringeranno ad una scelta: decidere cosa fare della distanza tra chi sono e chi vogliono essere, stanati come da una torcia nel buio.