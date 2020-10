Il Cinema Teatro di Mirano riapre: il programma degli eventi

Riapre il cinema teatro Mirano. Le attività cinematografiche, gestite dalla società Dedalo S.A.S, sono già riprese, e il pubblico può consultare la programmazione settimanale nel sito www.cinemateatromirano.it.

Le info utili

Le attività teatrali, gestite da La Piccionaia per conto del Comune di Mirano, riprenderanno in autunno con il recupero delle date della rassegna di prosa organizzata da Arteven sospese a causa dell’emergenza sanitaria: il 21 e 22 ottobre andrà in scena “Opera XXX – I semi della follia” di Teatroimmagine; l’11 e 12 novembre sarà la volta de “Le verità di Bakersfield”, con Marina Massironi e Roberto Citran. Gli spettacoli saranno rappresentati in doppia replica per rispettare il distanziamento interpersonale. Le informazioni di biglietteria, appena disponibili, saranno prontamente comunicate nel sito www.miranoteatro.it e sulla pagina Facebook “Teatro di Mirano”. Le nuove rassegne 2020/2021 – quella di prosa e quella domenicale per le famiglie organizzata da La Piccionaia - con buona probabilità inizieranno a fine 2020 o all’inizio del 2021. La sala Teatro è anche nuovamente disponibile per attività convegnistiche, congressuali e di spettacolo: per informazioni sull’uso della sala è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Mirano all’e-mail cultura.turismo.sport@comune.mirano.ve.it e l’ufficio teatro all’e-mail info@miranoteatro.it. Al Cinema Teatro di Mirano è consentito accedere seguendo le ormai note regole igieniche per limitare la diffusione del Covid-19: igienizzazione delle mani, distanziamento interpersonale, obbligo di mascherina durante tutta la permanenza nello stabile, registro delle presenze. All’interno dei locali si trovano segnalazioni che aiutano a ricordare i corretti comportamenti da tenere ed è disponibile il gel igienizzante mani.