Il concerto di Capodanno della Fenice torna in presenza ed è "sold out"

Torna in presenza, aperto con capienza al 100% e già sold out il tradizionale concerto di Capodanno del Teatro La Fenice di Venezia. L'orchestra e il coro saranno diretti dal maestro Fabio Luisi, mentre i due solisti protagonisti saranno la soprano Pretty Yende e il tenore Brian Jagde. Poche ma significative le differenze rispetto allo scorso anno, con il pubblico in sala con mascherina Ffp2, così come previsto dall'ultimo decreto governativo. Indosseranno dispositivi di protezione anche il coro e i musicisti dell'orchestra, ad eccezione dei fiati, più distanziati.

Si tratta di misure rigide, ma necessarie, come spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione dal sovrintendente, Fortunato Ortombina, per il quale «cantare con la mascherina è un gran sacrificio», ma importante per limitare la possibile diffusione del contagio.

Il programma musicale del concerto si divide come di consueto in due parti: la prima sarà esclusivamente orchestrale con la Sinfonia n. 9 'Dal nuovo mondo' di Antonin Dovrak, e la seconda dedicata invece al melodramma. Spicca su tutto il 'debutto' assoluto nel programma di Capodanno di Richard Wagner, «legato a Venezia, dove peraltro visse e morì, - come spiegato da Ortombina - con il preludio al terzo atto del 'Lohengrin', prima opera che rappresentò in Italia». Il finale sarà come da tradizione caratterizzato dai brani corali 'Va' Pensiero' dal Nabucco di Verdi, 'Padre Augusto' dalla Turandot di Puccini e il brindisi 'Libiam ne' lieti calici' dalla Traviata. Questa seconda parte sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai1, a partire dalle 12.20 del primo gennaio, accompagnata da momenti di danza interpretati dai ballerini di Aterballetto, diretti da Diego Tortelli.